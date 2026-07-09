पांच बार के विधायक और मंत्री रहे ओमकार सिंह को पड़ा हार्ट अटैक, 75 साल की उम्र में निधन
बदायूं जिले के सहसवान से पांच बार विधायक रहे ओमकार सिंह यादव का हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। गुरुवार को उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई।
Badaun News: पांच बार के विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव का हृदयगति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही राजनीतिक गलियारों और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ओमकार सिंह यादव अखिलेश यादव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। वर्तमान में उनके पुत्र बृजेश यादव सहसवान विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं।
75 वर्षीय ओमकार सिंह की गांव में ही तबीयत बिगड़ गई और हृदयगति रुकने से उनका निधन हो गया। ओमकार सिंह यादव मूल रूप से जूनाबाई के पास सिंघोला गांव का रहने वाले थे। उनका राजनीतिक सफर 1991 में तब शुरू हुआ जब वह पहली बार जनता दल यू के टिकट पर सहसवान क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जब पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर थी, उसे समय पूरे मंडल में विधायक ओमकार सिंह ने समाजवादी पार्टी से बड़ी जीत हासिल की थी। ओमकार सिंह यादव के निधन पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुखद बताया और शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की। वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने शोक व्यक्त कर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। बदायूं के सांसद आदित्य यादव, आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी ओमकार सिंह के निधन पर शोक जताया। ओमकार सिंह बदायूं में समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ थे। उनके निधन पर इलाके में शोक व्याप्त है।
अंतिम दर्शन के लिए पैत्रक गांव पहुंचने लगे कार्यकर्ता
सपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं का ओमकार सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने व श्रद्धांजलि देने के लिये पैत्रक गांव पहुंचने लगे हैं। ओमकार सिंह 11वीं विधानसभा में 1991-1992 तक, 13वीं विधानसभा में 1997-2002 तक, 14वीं विधानसभा में 2002-2007 तक और 16वीं विधान सभा मे 2012-2017 में सदस्य रहे और मंत्री के रूप में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। पूर्व विधायक ओमकार सिंह के निधन पर सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री आबिद रजा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव व सपा के वरिष्ठ नेता डॉ. यासीन उस्मानी, भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता, बिल्सी विधायक हरीश शाक्य, बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य आदि ने शोक जताया।
कब-कब विधायक बने ओमकार
ओमकार सिंह यादव 1991 में पहली बार सहसवान विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 1996 में सहसवान और गुन्नार विधानसभा सीटों पर मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। चूंकि ओमकार सिंह सहसवान से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के हित को देखते हुए उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था। मुलायम सिंह सहसवान और गुन्नौर दोनों सीटों पर विजयी हो गए इसके बाद मुलायम सिंह ने सहसवान सीट से इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में ओमकार सिंह इसी सीट से दांव आजमाया और जीत दर्ज की। 2002, 2012 और 2017 में भी ओमकार ने इसी सीट से चुनाव जीता और विधायक बने।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
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