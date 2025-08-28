मुस्लिम-यादव वोट से जीते थे राजभर, मंत्री बनकर गाली दे रहे; सुभासपा महासचिव का इस्तीफा

यूपी सरकार में मंत्री और सुभासपा के प्रमुख को झटका लगा है। पार्टी के महासचिव इजहार अली ने पद और सुभासपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इजहार ने कहा कि राजभर मुस्लिम-यादव वोट से जीते थे , मंत्री बनकर गाली दे रहे हैं।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर को गुरुवार सुबह उन्हीं पार्टी के महासचिव इजहार अली ने बड़ा झटका दिया। इजहार ने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। महासचिव इजहार अली ने कहा कि ओमप्रकाश यादव और मुस्लिम वोटों जीते है। आज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनने के बाद गाली दे रहे हैं।

इजहार ने कहा कि सुभासपा में परिवाद हावी है। दोनों बेटे और बहुएं सिक्योरिटी में चलती है। यही नहीं रूके इजहार ने कहा कि पहले आपका जिंदाबाद किया। फिर बेटों जिंदाबाद किया अब पोते का जिंदा करने की स्थिति आ गई। इजहार ने गुरुवार को एक शायराना अंदाज में पत्र लिख कर इस्तीफा दिया है। उन्होंने तंज करते हुए लिखा कि अगर आंधियों को जिद है बिजलियां गिरने तो हमें भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की ।

दरअसल, इजहार अली ने अपना राजनीति सफर बसपा से शुरू किया था। वह मुलायम को राजनीति गुरु मानते है। इजहार सपा में भी रहे। 2021 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ज्वाइन किया था। इजहार से महासचिव के साथ बिहार संगठन के प्रभारी भी थे। पार्टी में उनकी मजबूत स्थिति थी। आग किस पार्टी में जाएंगे के सवाल पर उन्होंने अभी कुछ तय नहीं है। कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।