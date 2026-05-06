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ममता इंतजार करती रहीं… वह गर्मी में निकलते कहां हैं; ओपी राजभर का अखिलेश के बंगाल दौरे पर तीखा तंज

May 06, 2026 03:18 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
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यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए ‘एक्स’ पर लिखा- ममता बनर्जी हफ्तों इंतजार करती रहीं कि अखिलेश यादव अब आएंगे तब आएंगे। अखिलेश यादव नहीं गए। भयानक गर्मी में अखिलेश यादव निकलते कहां हैं। कैसे रैलियां और रोड शो करेंगे? पसीना निकलेगा, गर्मी लगेगी। सुबह उठना भी पड़ेगा।

ममता इंतजार करती रहीं… वह गर्मी में निकलते कहां हैं; ओपी राजभर का अखिलेश के बंगाल दौरे पर तीखा तंज

UP News : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव के राजनीतिक रवैये, चुनावी रणनीति और ईवीएम को लेकर विपक्ष के आरोपों पर निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में जनता को सर्वोच्च बताते हुए विपक्षी दलों के रवैये पर कटाक्ष किया।

एक्स पर पोस्ट के जरिए साधा निशाना

राजभर ने एक्स पर लिखे अपने बयान में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव लंबे समय तक बंगाल नहीं गए और अब वहां जाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लिखा- “ममता बनर्जी हफ्तों इंतजार करती रहीं कि अखिलेश यादव अब आएंगे तब आएंगे। अखिलेश यादव नहीं गए। भयानक गर्मी में अखिलेश निकलते कहां हैं। कैसे रैलियां और रोड शो करेंगे? पसीना निकलेगा, गर्मी लगेगी। सुबह उठना भी पड़ेगा।

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सबसे अच्छा काम है दोपहर में उठने के बाद ट्वीट कर देना

उन्होंने आगे लिखा कि सबसे अच्छा काम यह है कि दोपहर में उठने के बाद एक ट्वीट कर देना। यह काम अखिलेश यादव ने बिना नागा किया है। अब बंगाल भी जा रहे हैं। अब रैली तो करनी नहीं है। एसी की ठंडक में बैठकर ममता जी को ढांढस देंगे। और गुजारिश करेंगे कि ममता जी पिछले चुनाव की तरह आप मेरे समर्थन में यूपी जरूर आना।

सिंहासन खाली करो कि जनता आती है

राजभर ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि बंगाल में ममता जी से मुलाकात के जरिए अखिलेश जी यूपी को संदेश देंगे कि सब ईवीएम की वजह से हो रहा। अखिलेश यह सब अपने लिए कर रहे हैं ताकि 2027 में जब वे हारें तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ सकें। लेकिन शहजादों को याद रखना चाहिए कि अब जनता सिंहासन पर विराजमान है। जहां भी सिंहासन खाली नहीं हो रहा, जनता ने नारा दे दिया है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जय महाराजा सुहेलदेव राजभर, जय ओबीसी समाज, जय भारत।

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ईवीएम और 2027 चुनाव का किया जिक्र

राजभर ने अपने बयान में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष पहले से ही चुनावी हार के लिए ईवीएम को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही, उन्होंने जनता को लोकतंत्र का वास्तविक केंद्र बताते हुए विपक्षी नेताओं पर राजनीतिक सहानुभूति बटोरने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि राजभर लगातार अखिलेश यादव की कार्यप्रणाली पर निशाना साध रहे हैं और विपक्ष के एजेंडे को चुटीली भाषा में एक्सपोज कर रहे हैं।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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