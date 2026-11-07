....तब तक नहीं होने दूंगा पंचायत चुनाव, ओम प्रकाश राजभर बोले- कर रहा हूं पावर का इस्तेमाल

UP Panchyat Chunav: यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा है कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने तक वह पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। राजभर ने संकेत दिए हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे।

UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ हाई कोर्ट ने तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है दूसरी तरफ पंचायती राज विभाग ने प्रशासक के पद पर प्रधानों के कार्यकाल को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला लेते हुए इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल 24 नवंबर तक ही है। इस बीच यूपी के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि जब तक पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चत नहीं हो जाता तब तक वह पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। एक जनसभा में दिया उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि उनके पास पावर है और इस पावर का वह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसे जो करना है, कर सकता है। वीडियो में राजभर विरोध करने वालों पर कुछ अमर्यादित टिप्पणी करते भी सुने जा रहे हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो में ओमप्रकाश राजभर भोजपुरी में यह कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि कुछ...हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। वे सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि ओमप्रकाश राजभर को प्रधान नहीं बनने देंगे। उनकी औकात नहीं है। उन्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। उनके नेता दिशाविहीन हो गए हैं। पहले उन्हें ठीक करें। हम इतना ही कहेंगे कि विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव का बिगुल बजेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग हाई कोर्ट जा रहा है। वो अपना कहेगा कि हम 50 जिले का काम कर चुके अभी 25 जिले का बाकी है। तीन महीने का समय मांगेगा। इसमें ओमप्रकाश राजभर क्या कर पाएंगे। हम तो चाहते हुए भी चुनाव नहीं करा पाएंगे।

प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा यूपी के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि उन्होंने ग्राम प्रधानों के प्रशासक के तौर पर कार्यकाल बढ़ाने के लिए फाइनल पर साइन कर प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधान लोग छह महीने और प्रशासक रह सकते हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल 24 नवंबर तक ही था। अब इसे छह महीने और बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधान जी लोग अपने का पद का आनंद लें।