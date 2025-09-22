ओमप्रकाश राजभर की तबीयत पर आया अपडेट, जांच में माइनर स्ट्रोक निकला, डॉक्टर क्या बोले?

यूपी सरकार में सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर मेदांता में भर्ती है। उनका इलाज चल रहा है। उनकी तबीयत को लेकर अपडेट आया है। जांच में माइनर स्ट्रोक निकला है।

राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती पंचायतीराज मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तबीयत में सोमवार को पहले से सुधार है। न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। रविवार को उन्हें चक्कर आने और चलने में दिक्कत के चलते मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मंत्री को भर्ती कर सिटी स्कैन समेत कई जांचें कराई थी। जिसमें माइनर स्ट्रोक निकला है।

मेदान्ता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर का स्वास्थ्य पहले से सुधार है। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। सोमवार को मंत्री के घरवालों के अलावा भारी संख्या में परिचित और शुभचिंतक देखने पहुंचे।

दरअसल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्‍यक्षओम प्रकाश राजभर की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक उन्हें लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। जहां इलाज हुआ है। इसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। राजभर मेंदाता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटे अरविंद राजभर ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पिता के स्वास्थ्य की जानकारी दी है।