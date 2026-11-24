ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि कहीं अगला धमाका शिवपाल यादव ही न कर दें। उनके खेमे के करीब 45 विधायकों कभी भी पासा पलट सकते हैं।

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कहीं अगला धमाका शिवपाल यादव ही न कर दें। उन्होंने शिवपाल के खेमे के करीब 45 विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि वे कभी भी पासा पलट सकते हैं। राजभर अखिलेश को शिवपाल को नजरअंदाज न करने की नसीहत भी दी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बार फिर ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, 'सुना है कि कांग्रेस वालों ने पहली ही बैठक में आप लोगों की औकात नाप दी है। दिल्ली में प्रमोद जी के आवास पर आप लोगों के साथ ठीक-ठाक आमोद-प्रमोद हो गया। न प्रियंका जी ने दिलचस्पी दिखाई, न वेणुगोपाल ने ही रिस्पॉन्स दिया। और तो और, कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं के जरिए आपको लंबा चिट्ठा भी थमा दिया गया। 20 मिनट में चाय पिलाई, लेटर थमाया और नमस्ते करते हुए कह दिया कि हिस्सा बराबर बंटेगा। आपके लाइजनर चाचा भी लजा गए बेचारे। कांग्रेस यह अच्छी तरह समझ गई है कि यह अमर, आजम और शिवपाल वाली ताकतवर सपा नहीं है। अब इनके पास ले-देकर एकलौते लाइजनर चाचा ही बचे हैं। आपके जमीनी कार्यकर्ता भी हैरान हैं कि आपके लाइजनर चाचा अपने अंडर में आपसे न जाने कौन-सी पीएचडी करा रहे हैं, जिसे आप पिछले 10 साल से क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं।

शिवपाल के घेमे के 45 विधायक पलट न दें पासा राजभर ने आगे कहा, 'कांग्रेस की नस-नस पहचानने वाले शिवपाल चच्चू को इग्नोर करेंगे तो यही सब होगा। इंडी वालों के पास कोई वोटबैंक तो बचा नहीं है। आपके भाईचारे का चारा भी इस बार आपको खुदा हाफिज कहने के लिए तैयार बैठा है। हमारी मानिए, 'लाइजनर चाचा' के हसीन ख्वाबों वाली थीसिस पढ़ना छोड़ दीजिए। शिवपाल चच्चू के अंडर में जमीनी राजनीति पर पीएचडी शुरू कर दीजिए। शिवपाल चच्चू की संगत में रहेंगे तो दिल्ली वाले अपने मतलबी दोस्तों के तीन-तिकड़म से आप सेफ रहेंगे। खैर, हमको तो लग रहा है कि कहीं अगला धमाका चच्चू ही न कर दें! आप लोगों ने उनके सामने माहौल ही ऐसा बना दिया है। उनके खेमे के करीब 45 विधायक कब पासा पलट दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली वाले आपके मतलबी दोस्त भी तो इसी इंतजार में बैठे हैं। फिर मत कहिएगा कि हमने आपको आगाह नहीं किया था।'