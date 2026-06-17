दलितों से अपराध में यादव और मुस्लिम सबसे आगे; राजभर ने ट्रिपल मर्डर पर अखिलेश को घेरा

प्रयागराज में हुए ट्रिपल मर्डर केस को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने दलितों और शोषितों के खिलाफ अपराध से जुड़े कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि अपराध में यादव और मुस्लिम सबसे आगे हैं।

UP News: प्रयागराज के मेजा ट्रिपल मर्डर केस को लेकर सुभासपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में राजभर ने दावा किया कि यूपी पुलिस की जनवरी से अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दलितों और शोषितों के खिलाफ अपराध के मामलों में सबसे अधिक आरोपी यादव और मुस्लिम समुदाय से हैं। इस दौरान उन्होंने मेजा हत्याकांड का जिक्र करते हुए सपा और उसके PDA नारे पर भी निशाना साधा।

ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, 'प्रयागराज की इतनी निर्मम घटना सुनकर सच में दिल दहल गया। बहुत देर तक दिमाग सन्न रह गया, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को संभालूं। हमारे लिए ये अपार कष्ट तो था ही, खून भी खौल रहा था। एक ही ओबीसी (तेली) परिवार के तीन बुजुर्गो को दौड़ा-दौड़ा के काटते वक्त हाथ भी नहीं कांपे होंगे क्या हत्यारों के? अमरावती देवी और श्यामलाल 65 साल के थे और 62 साल की बुजुर्ग इंद्रावती थीं। क्या उनका बस यही दोष था कि वे अपने घर की लाडली की शादी एक लफंगे से नहीं करना चाहते थे।'

अखिलेश पर कसा तंज राजभर ने सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए आगे लिखा, 'अखिलेश बाबू, कोई इतना राक्षसी विचार का कैसे हो जाता है? आरोपी आपका अपना स्वजातीय, आपका अपना मजनू कार्यकर्ता है न! आपने अपने यादवों को क्या बना दिया है? वैसे खुद भी कभी बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिये तो आपके कातिल लोडर क्या देंगे। खैर अब यूपी पुलिस खोज रही है। पुचकार मनी लेकर अपने छाती कूटने वाले दलालों को तैयार कर लीजिएगा। थोड़ी तो शर्म करिए, कभी तो मुंह खोल दिया करो आप। ट्विटर, एसी और पीसी से झूठ की दुकान चलाने वाले अखिलेश जी कम से कम संवेदना ही जाहिर कर देते? या यही लिख देते कि हत्यारा कोई भी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।'