'मुस्लिम को बनाए CM का चेहरा', अखिलेश यादव से ये मांग क्यों कर रहें हैं योगी के मंत्री
उत्तर प्रदेश में ओवैसी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के बारे में सवाल किया तो आजम खान ने कहा था कि, हमारे यहां हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती है। यहां पुलाव पसंद किया जाता है और मटन बिरयानी पसंद की जाती है
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जितना पास आ रहा है, उतनी जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आजम खान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में बड़े नेता हैं, तो उन्हें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग करनी चाहिए।
राजभर ने की ये मांग
मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभासपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय ने चार बार यादव समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है। ऐसे में अब आजम खान को अखिलेश यादव से एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करवानी चाहिए। राजभर के मुताबिक, अगर आजम खान ऐसा करवा पाते हैं, तभी वह उन्हें बड़ा नेता मानेंगे। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा कि ओवैसी ने कभी खुद को मौलाना नहीं बताया है। वह खुले तौर पर कहते हैं कि वह बैरिस्टर हैं।
आजम खान और ओवैसी के बीच जुबानी जंग
बता दें कि, उत्तर प्रदेश में ओवैसी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के बारे में सवाल किया तो आजम खान ने कहा था कि, हमारे यहां हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती है। यहां पुलाव पसंद किया जाता है और मटन बिरयानी पसंद की जाती है। आजम खान ने ओवैसी का नाम लिए बिना कहा था कि, वह पेशे से बैरिस्टर हैं, न कि कोई मौलाना। केवल दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना या साधु नहीं बन जाता।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। जमानत मिलने के बाद रामपुर पहुंचते ही उन्होंने बड़ा सियासी संदेश देते हुए कहा कि इस बार चुनाव नहीं, इंकलाब होगा और बदलाव नहीं, सैलाब होगा।
तीसरे मोर्चे पर नजर
बता दें कि 12 नवंबर 2026 को असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया था। इस नए गठबंधन को 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम दिया गया है। ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना भी सामने रखी है।
लेखक के बारे मेंRajat Kumar
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