अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर की चुनौती, बोले- हिम्मत है तो बताइए, संविधान बड़ा या कुरान
मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर यूपी की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा चीफ से पूछा कि उनके लिए कुरान बड़ा है या संविधान?
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर अखिलेश को चुनौती देते हुए सवाल किया है कि उनके लिए कुरान बड़ा है या संविधान? उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के वादे को वोट की राजनीति बताते हुए बाबा साहेब के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।
ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार सुबह-सुबह ही अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'सुना है आपको रैपिड फायर राउंड बहुत पसंद है। उसी अंदाज़ में बता दीजिए कि आपके लिए कुरान बड़ा है या संविधान? आप अपने एसी-पीसी और ट्विटर में तो अक्सर संविधान और आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी डींग हांकते हैं मगर प्रेम छलकता है कुरान के लिए। सच सच बताइएगा, कभी बाबा साहेब का पूरा संविधान पढ़े भी हैं? अपने कारनामों की शेखी बघारने से फुरसत मिले तब तो पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा! अगर सच में संविधान पढ़े होते तो आपको पता होता कि धर्म के आधार पर आप क्या आपकी दस पुश्तें भी चाह ले तो आरक्षण नहीं दे सकती। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब का संविधान कह रहा है।'
ओपी राजभर ने आगे अपने पोस्ट में लिखा, 'वोट बटोरने के खातिर मुसलमानों को आरक्षण का लॉलीपॉप देने का घोषणा कर दिये। अब तो आपका पीट देगा अब्दुल भी समझदार हो चुका है। हम गैर-यादव पिछड़ों और दलितों के लिए संविधान ही सबसे बड़ा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार कह चुका है कि इस देश में आरक्षण 'धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। अखिलेश जी, आप और आपके दिल्ली वाले फॉरेनर भईया दोनों लोग बिलायती पढ़ाई करके आए हैं। शायद इसलिए श्रद्धेय बाबा साहेब के संविधान को समझ नहीं पा रहे आप लोग। समझेंगे कैसे? जब आप लोग कभी श्रद्धेय बाबा साहेब को ही नहीं समझ सके तो उनके बनाए संविधान को क्या खाक समझेंगे।'
धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते
राजभर ने लिखा, 'अब तो ये शक भी पक्का होने लगा है कि सत्ता मिलने पर आप और आपके फॅारेन वाले बड़के भईया मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान को ही बदल देंगे? इंदिरा साहनी केस पढ़ लीजिए या फिर 2024 के पश्चिम बंगाल ओबीसी मामले में कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए या आंध्र प्रदेश का मामला ही पढ़ लीजिए। माननीय कोर्ट ने हर बार साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आंध्र प्रदेश में तो मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने की कोशिश को वहां की हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों ने रद्द कर दिया। अब लग रहा है कि अपनी मंशा पूरी करने के लिए आप दोनों लोग सीधे संविधान ही बदल देने की फिराक में हैं। पूरा देश जानता है कि लूट-खसोट और भ्रष्टाचार के लिए आप और आपके इंडी गठबंधन को कैसे भी सत्ता चाहिए। वैसे भी सैकड़ों बार आप लोगों ने श्रद्धेय बाबा साहेब के संविधान को पैरों तले रौंदा है। बहुत बड़े फरेबी हैं आप लोग और ये बात गैर यादव पिछड़ा और बहुजन समाज काफी अच्छे से समझ चुका है।'
गैर यादव पिछड़े और बहुजन समझ चुके हैं
ओम प्रकाश राजभर ने बिना राहुल गांधी के नाम लिए कहा, 'संविधान बचाओ-संविधान बचाओ चिल्ला करके आप दोनों बड़के-छोटके भैया धीरे से खुद ही संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लीजिए...आरक्षण में सेंध लगाना किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये पूज्य बाबा साहेब का संविधान है। समानता और धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। संविधान बदल भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी संशोधन को टिकने ही नहीं देगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप मुस्लिमों को अलग कोटा देंगे तो एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा कहां से काटेंगे? मौजूदा 50 प्रतिशत की सीमा के अंदर नया कोटा बनाने का मतलब है गैर-मुस्लिम ओबीसी और दलितों का हिस्सा घटाना। अगर 50 प्रतिशत से ऊपर जाएंगे तो कोर्ट में खारिज हो जाएगा। संविधान के हिमायती बनने का ढोंग करते हैं न तो बस इतना बोल दीजिए कि आपके लिए संविधान बड़ा है, कुरान छोटा। आपकी गंदी राजनीति को अब प्रदेश का मुस्लिम भी समझने लगा है और गैर यादव पिछड़ा के साथ बहुजन समाज भी।'
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें