मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर यूपी की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा चीफ से पूछा कि उनके लिए कुरान बड़ा है या संविधान?

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर अखिलेश को चुनौती देते हुए सवाल किया है कि उनके लिए कुरान बड़ा है या संविधान? उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के वादे को वोट की राजनीति बताते हुए बाबा साहेब के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार सुबह-सुबह ही अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'सुना है आपको रैपिड फायर राउंड बहुत पसंद है। उसी अंदाज़ में बता दीजिए कि आपके लिए कुरान बड़ा है या संविधान? आप अपने एसी-पीसी और ट्विटर में तो अक्सर संविधान और आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी डींग हांकते हैं मगर प्रेम छलकता है कुरान के लिए। सच सच बताइएगा, कभी बाबा साहेब का पूरा संविधान पढ़े भी हैं? अपने कारनामों की शेखी बघारने से फुरसत मिले तब तो पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा! अगर सच में संविधान पढ़े होते तो आपको पता होता कि धर्म के आधार पर आप क्या आपकी दस पुश्तें भी चाह ले तो आरक्षण नहीं दे सकती। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब का संविधान कह रहा है।'

ओपी राजभर ने आगे अपने पोस्ट में लिखा, 'वोट बटोरने के खातिर मुसलमानों को आरक्षण का लॉलीपॉप देने का घोषणा कर दिये। अब तो आपका पीट देगा अब्दुल भी समझदार हो चुका है। हम गैर-यादव पिछड़ों और दलितों के लिए संविधान ही सबसे बड़ा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार कह चुका है कि इस देश में आरक्षण 'धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। अखिलेश जी, आप और आपके दिल्ली वाले फॉरेनर भईया दोनों लोग बिलायती पढ़ाई करके आए हैं। शायद इसलिए श्रद्धेय बाबा साहेब के संविधान को समझ नहीं पा रहे आप लोग। समझेंगे कैसे? जब आप लोग कभी श्रद्धेय बाबा साहेब को ही नहीं समझ सके तो उनके बनाए संविधान को क्या खाक समझेंगे।'

धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते राजभर ने लिखा, 'अब तो ये शक भी पक्का होने लगा है कि सत्ता मिलने पर आप और आपके फॅारेन वाले बड़के भईया मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान को ही बदल देंगे? इंदिरा साहनी केस पढ़ लीजिए या फिर 2024 के पश्चिम बंगाल ओबीसी मामले में कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए या आंध्र प्रदेश का मामला ही पढ़ लीजिए। माननीय कोर्ट ने हर बार साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आंध्र प्रदेश में तो मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने की कोशिश को वहां की हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों ने रद्द कर दिया। अब लग रहा है कि अपनी मंशा पूरी करने के लिए आप दोनों लोग सीधे संविधान ही बदल देने की फिराक में हैं। पूरा देश जानता है कि लूट-खसोट और भ्रष्टाचार के लिए आप और आपके इंडी गठबंधन को कैसे भी सत्ता चाहिए। वैसे भी सैकड़ों बार आप लोगों ने श्रद्धेय बाबा साहेब के संविधान को पैरों तले रौंदा है। बहुत बड़े फरेबी हैं आप लोग और ये बात गैर यादव पिछड़ा और बहुजन समाज काफी अच्छे से समझ चुका है।'