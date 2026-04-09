आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर राजभर का ऐलान, संजय निषाद ने जताया एतराज, इस सीट पर ठोंका दावा
सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने आजमगढ़ की सभी दस विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मगर निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद को राजभर के इस ऐलान से ऐतराज है।
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर भाजपा के दो सहयोगी दल आमने-सामने आ गए हैं। इस सीट को लेकर सुभासपा और निषाद पार्टी में अभी से खींचतान शुरू हो गई है। हुआ यह कि सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने आजमगढ़ की सभी दस विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मगर निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद को राजभर के इस ऐलान से ऐतराज है। उन्होंने अतरौलिया विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में निषाद मतदाता होने का हवाला देते हुए वहां हर हाल में प्रत्याशी उतारने की बात कही है।
ओमप्रकाश राजभर हालिया दिनों में आजमगढ़ में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने की बात अभी भले ही दूर-दूर तक न हो लेकिन राजभर ने अभी से आजमगढ़ की सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी है। इस पर संजय निषाद ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अभी सीटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है और न ही इसे लेकर अभी कोई बातचीत शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा बड़े भाई की तरह है। उसके साथ सीटों पर बात होनी है। इससे पहले ही अतरौलिया सीट पर दावा करना गलत है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी अतरौलिया सीट हारी जरूर थी लेकिन उसे सम्मानजनक वोट मिले थे।
मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं अखिलेश : ओमप्रकाश
यूपी के पंचायती राज मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि आजमगढ़ अब किसी एक का गढ़ नहीं रह गया है, बल्कि यह सभी जाति और धर्म के लोगों का साझा क्षेत्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अदालत के नर्णिय के बाद ही सरकार चुनाव कराएगी। राजभर गुरुवार को सिविल लाइन स्थित नेहरू हाल में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं, जबकि भाजपा एवं सहयोगी दलों की सरकार में मुस्लिम समाज अधिक सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की कई बार सरकार बनी, लेकिन किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। यदि सपा वास्तव में मुस्लिम हितैषी है तो उसे पहले ही घोषित करना चाहिए कि सत्ता में आने पर मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा केवल समाज को भ्रमित कर सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन इस बार उसके मंसूबे सफल नहीं होंगे और भाजपा व सहयोगी दल प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।