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राजभर के मुंह में सिर्फ 'डॉट-डॉट-डॉट', यादववादी पार्टी वाले पर बयान पर शिवपाल का सुभासपा अध्यक्ष पर तंज

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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शिवपाल यादव ने इटावा विधानसभा क्षेत्र के अभिनयपुर गांव में समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के अनावरण के दौरान ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। 

राजभर के मुंह में सिर्फ 'डॉट-डॉट-डॉट', यादववादी पार्टी वाले पर बयान पर शिवपाल का सुभासपा अध्यक्ष पर तंज

Shivpal Yadav News: सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सपा को यादववादी पार्टी बताने वाले बयान पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा, राजभर के मुंह में सिर्फ डॉट-डॉट-डॉट है। शिवपाल यादव शुक्रवार को इटावा विधानसभा क्षेत्र के अभिनयपुर गांव में समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के अनावरण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

ओमप्रकाश राजभर द्वारा समाजवादी पार्टी को यादववादी पार्टी बताए जाने संबंधी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जब राजभर उनकी पार्टी में थे तब वह भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में क्या-क्या कहते थे, यह सभी जानते हैं। उन्होंने कहा, हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके मुंह में सिर्फ डॉट-डॉट-डॉट है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा अनियमितता के मामले का उल्लेख करते हुए शिवपाल यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में केवल छोटे लोगों पर कार्रवाई की गई है, जबकि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए।

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यूपी में बिजली पहले से ही महंगी है

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बिजली दरों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली पहले से ही महंगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले बिजली दरों में वृद्धि की थी और अब जनता के विरोध को देखते हुए अलग बयान दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में पेयजल, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सरकार की आलोचना की। इससे पहले जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया।

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2027 में सपा सरकार बनने का दावा

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता सरकार से नाराज है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने उपस्थित लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन करने और भाजपा को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामसेवक यादव, सांसद जितेंद्र दोहरे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल यादव, जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य, महामंत्री वीरभान सिंह भदौरिया सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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