ओलंपियन मो.शाहिद की पत्नी परवीन पहुंचीं थाने, जेठ के खिलाफ कराई एफआईआर

मो. शाहिद की पत्नी ने वाराणसी के कैंट थाने में तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वह मकान के अंदर गईं तो जेठ रियाजउद्दीन गाली देते हुए आए। उनका गला दबाने लगे। आस-पास के लोग शोर सुनकर पहुंचे। तब रियाजुद्दीन वहां से भाग गए। धमकी दी कि इसी मलबे में दफन कर देंगे।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसीWed, 1 Oct 2025 07:47 AM
ओलंपियन मो.शाहिद की पत्नी परवीन पहुंचीं थाने, जेठ के खिलाफ कराई एफआईआर

हॉकी के ओलंपियन और पद्मश्री मरहूम मो. शाहिद की पत्नी परवीन शाहिद ने वाराणसी के कैंट थाने में अपने जेठ रियाजुद्दीन के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और धमकी के आरोप में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि पुलिस लाइन स्थित पुश्तैनी मकान से वह अपना सामान, रेलिंग, खिड़की, ग्रिल, जाली निकलवाने गई थीं, इस दौरान जेठ ने मारपीट की, गला दबाकर हत्या की कोशिश की।

पद्मश्री मो. शाहिद का पुश्तैनी मकान पुलिस लाइन तिराहे के पास है, जो संदहा-कचहरी गोलघर चौड़ीकरण की जद में आ रहा है। मो. शाहिद समेत उनके भाई-बहन को मिलाकर इस मकान के नौ हिस्से हैं। मापी के बाद मो. शाहिद समेत सात लोगों के हिस्सों का चिह्नित हिस्सा टूट भी चुका है, अन्य दो भाइयों ने कोर्ट की शरण ली है।

मो. शाहिद की पत्नी ने मंगलवार को कैंट थाने में तहरीर दी। बताया कि मकान में उनका सामान है, उसे लेने गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह मकान के अंदर गईं तो जेठ रियाजउद्दीन गाली देते हुए आए। उनका गला दबाने लगे। आस-पास के लोग शोर सुनकर पहुंचे। तब रियाजुद्दीन वहां से भाग गए। धमकी दी कि इसी मलबे में दफन कर देंगे।

उधर, मीडिया से बातचीत में परवीन शाहिद ने बताया कि पूरा मकान के उनके पति मो. शाहिद ने बनवाया है। वह प्रथम तल वाले अपने हिस्से में जाकर ग्रिल, खिड़की आदि सामान निकलवाना चाह रही हैं। दो-तीन दिन से वह जा रही हैं, लेकिन जेठ और उनके परिवार के लोग विरोध कर रहे हैं। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। आरोप है कि पुलिस को सूचना के बाद भी उनके साथ इस तरह की घटना हुई। इसके बाद वह थाने पहुंचीं और तहरीर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

