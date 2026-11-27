यूपी में शुक्रवार को 28 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। इसमें विधायक राजेश्वर सिंह की IPS पत्नी पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का नोएडा से ट्रांसफर हो गया है। लक्ष्मी सिंह को अब गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शुक्रवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 28 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसके तहत विधायक राजेश्वर की IPS पत्नी लक्ष्मी सिंह का नोएडा से ट्रांसफर हो गया है। लक्ष्मी सिंह को अब गाजियाबाद पुलिस आयुक्त बनाया गया। इसके साथ ही वाराणसी और प्रयागराज के पुलिस आयुक्तों की तैनाती में बदलाव किया गया है।

गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह की तैनाती आपस में अदला-बदला की गई है। लक्ष्मी सिंह पिछले चार वर्षों से गौतमबुद्धनगर की पुलिस आयुक्त थीं। विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत उनका तबादला गाजियाबाद किया गया है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना बनाया गया है, जबकि वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस. को वाराणसी का पुलिस आयुक्त बनाया गया है।

एडीजी प्रवीण कुमार को बरेली जोन भेजा गया लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार को बरेली जोन भेजा गया है। बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा को उनके स्थान पर लखनऊ जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलीगढ़ रेंज के डीआईजी प्रभाकर चौधरी को लखनऊ रेंज में तैनात किया गया है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह को आगरा और आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय को अलीगढ़ भेजा गया है। तकनीकी सेवाएं के डीआईजी आशीष तिवारी को सहारनपुररेंज का डीआईजी बनाया गया है।

अयोध्या के एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद भेजा अयोध्या के एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद का एसएसपी और मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल को अयोध्या भेजा गया है। गौतमबुद्धनगर की डीसीपी सुनीति को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पीएसी और अन्य इकाइयों में भी बदलाव किए गए हैं। बरेली स्थित आठवीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक आकाश तोमर को मुरादाबाद पुलिस अकादमी में एसपी बनाया गया है। मुरादाबाद की 23वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक अमित कुमार प्रथम को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) का एसपी नियुक्त किया गया है। आगरा की 15वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक नरेंद्र कुमार सिंह को सीतापुर स्थित पुलिस प्रशक्षिण महाविद्यालय (पीटीसी) का एसपी बनाया गया है।