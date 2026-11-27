पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का नोएडा से ट्रांसफर, विधायक राजेश्वर की IPS पत्नी अब गाजियाबाद आयुक्त
यूपी में शुक्रवार को 28 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। इसमें विधायक राजेश्वर सिंह की IPS पत्नी पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का नोएडा से ट्रांसफर हो गया है। लक्ष्मी सिंह को अब गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शुक्रवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 28 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसके तहत विधायक राजेश्वर की IPS पत्नी लक्ष्मी सिंह का नोएडा से ट्रांसफर हो गया है। लक्ष्मी सिंह को अब गाजियाबाद पुलिस आयुक्त बनाया गया। इसके साथ ही वाराणसी और प्रयागराज के पुलिस आयुक्तों की तैनाती में बदलाव किया गया है।
गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह की तैनाती आपस में अदला-बदला की गई है। लक्ष्मी सिंह पिछले चार वर्षों से गौतमबुद्धनगर की पुलिस आयुक्त थीं। विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत उनका तबादला गाजियाबाद किया गया है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना बनाया गया है, जबकि वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस. को वाराणसी का पुलिस आयुक्त बनाया गया है।
एडीजी प्रवीण कुमार को बरेली जोन भेजा गया
लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार को बरेली जोन भेजा गया है। बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा को उनके स्थान पर लखनऊ जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलीगढ़ रेंज के डीआईजी प्रभाकर चौधरी को लखनऊ रेंज में तैनात किया गया है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह को आगरा और आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय को अलीगढ़ भेजा गया है। तकनीकी सेवाएं के डीआईजी आशीष तिवारी को सहारनपुररेंज का डीआईजी बनाया गया है।
अयोध्या के एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद भेजा
अयोध्या के एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद का एसएसपी और मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल को अयोध्या भेजा गया है। गौतमबुद्धनगर की डीसीपी सुनीति को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पीएसी और अन्य इकाइयों में भी बदलाव किए गए हैं। बरेली स्थित आठवीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक आकाश तोमर को मुरादाबाद पुलिस अकादमी में एसपी बनाया गया है। मुरादाबाद की 23वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक अमित कुमार प्रथम को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) का एसपी नियुक्त किया गया है। आगरा की 15वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक नरेंद्र कुमार सिंह को सीतापुर स्थित पुलिस प्रशक्षिण महाविद्यालय (पीटीसी) का एसपी बनाया गया है।
सेनानायक त्रिभुवन सिंह को लखनऊ में जीआरपी मुख्यालय का एसपी बनाया
वाराणसी की 36वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक डॉ. अनिल कुमार पांडेय को कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं का एसपी बनाया गया है। गोंडा की 30वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक त्रिभुवन सिंह को लखनऊ में जीआरपी मुख्यालय का एसपी और प्रयागराज की 42वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक राजेश कुमार श्रीवास्तव को अभिसूचना मुख्यालय का एसपी नियुक्त किया गया है। आजमगढ़ की 20वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक सुशील कुमार शुक्ला को गोरखपुर स्थित पुलिस प्रशक्षिण वद्यिालय (पीटीएस) का एसपी तथा झांसी की 33वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक अजीत कुमार सन्हिा को यूपी पावर कॉरपोरेशन में एसपी बनाया गया है। कानपुर नगर के डीसीपी दिनेश त्रिपाठी को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट और प्रयागराज के डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत को कानपुर नगर भेजा गया है। गौतमबुद्धनगर की डीसीपी प्रीति यादव को आगरा की 15वीं वाहिनी पीएसी का सेनानायक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा तीन अधिकारियों के पूर्व में जारी तबादला आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। पुनीत द्विवेदी को एडीसीपी गाजियाबाद, नीतू को एडीसीपी लखनऊ और अमित कुमावत को एडीसीपी आगरा नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों की लखनऊ, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में पूर्व में की गई तैनाती के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें