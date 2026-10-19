यूपी के बिजली का फिर लागू हो सकता है पुराना सिस्टम, सब स्टेशनों से मिलेगा समाधान

लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, अलीगढ़, नोएडा आदि शहरों में वर्टिकल व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें यदि किसी व्यक्ति को मीटर संबंधी दिक्कत है तो उसे मीटर का काम देख रहे अभियंता से ही संपर्क करना होगा। वहीं, पुरानी व्यवस्था में मीटर हो या बिजली फॉल्ट उपभोक्ता को उपकेंद्र पर ही संपर्क करना होता था।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में बिजली वितरण की वर्टिकल व्यवस्था पर नए सिरे से मंथन होगा। सूत्र बताते हैं कि वर्टिकल व्यवस्था की तमाम खामियों को देखते हुए इसे समाप्त करके पुरानी व्यवस्था की तरफ लौटा जा सकता है। पुरानी व्यवस्था में बिजली की सभी दिक्कतों का एकीकृत समाधान उपकेंद्रों से हो जाता था, जबकि वर्टिकल व्यवस्था में वितरण से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं के लिए अलग-अलग जिम्मेदार बनाए गए हैं।

पुरानी व्यवस्था को खत्म करके लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, अलीगढ़, नोएडा आदि शहरों में वर्टिकल व्यवस्था लागू की गई थी। इसके मुताबिक, अगर किसी भी व्यक्ति को मीटर संबंधी दिक्कत है तो उसे मीटर का काम देख रहे अभियंता से ही संपर्क करना होगा। वहीं, पुरानी व्यवस्था में मीटर हो या बिजली फॉल्ट या कोई और दिक्कत उपभोक्ता को उपकेंद्र पर ही संपर्क करना होता था। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए यह मुश्किल होता है कि वह शुरुआती दौर में ही इस बात का अंदाजा लगा सके कि उसकी दिक्कत की वजह क्या है और किससे उसे संपर्क करना होगा। ऐसे में वर्टिकल व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे। सत्ता और विपक्ष के तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था की खामियां गिनाते हुए पावर कॉरपोरेशन व वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र भी लिखा था।

बीते दिनों नियामक आयोग में भी इस व्यवस्था को चुनौती दी गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग में याचिका दायर की थी कि बिना आयोग की सहमति के वितरण व्यवस्था के ढांचे में पावर कॉरपोरेशन बदलाव नहीं कर सकता। अभी यह मामला विचाराधीन है। इसके अलावा आयोग ने इस साल के टैरिफ आदेश में पावर कॉरपोरेशन को वर्टिकल व्यवस्था का र्थर्ड पार्टी मूल्यांकन करवाने को कहा था। अक्तूबर तक यह हो जाना चाहिए था। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि मूल्यांकन न करवाए जाने पर वह एक बार फिर आयोग का रुख करेंगे। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए माना जा रहा है कि वर्टिकल व्यवस्था को लेकर एक बार फिर नवंबर से मंथन शुरू होगा, जिसके बाद इसे वापस लिया जा सकता है।

दशहरा पर शहर से लेकर गांव तक, हर जगह 24 घंटे बिजली मिलेगी

वहीं, दशहरा के मौके पर शहर से लेकर गांव तक जगमग रहेंगे। शहरी इलाकों की तरह ही गांवों में भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश योगी सरकार ने दिए हैं। यही नहीं, इसके बाद दीपावली और छठ समेत अन्य त्योहारों पर प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पावर कॉरपारेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार ने बताया कि दशहरा के अवसर पर रोस्टर व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। रोस्टर के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली मिलती है।