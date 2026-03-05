मैनपुरी में पुरानी रंजिश के चलते दो गांवों में बवाल, ग्रामीणों ने किया पथराव-फायरिंग, झोपड़ी को लगाई आग

मैनपुरी में पुरानी रंजिश को लेकर दो गांवों के लोगों के बीच होली के दिन जमकर बवाल हो गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि लाठी-डंडे चले, पथराव हुआ और फायरिंग तक की गई। आरोप है कि गांव में एक घर के सामने रखी झोपड़ी में आग भी लगा दी।

जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के ग्राम अंगोथा और पड़ोसी ग्राम चित्तरपुर के दो पक्षों में लंबे समय से आपसी रंजिश चली आ रही है। होली के दिन दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पहले गाली-गलौज हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव होने लगा और फायरिंग की गई, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई थी। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

उन्नाव में भी बवाल, ग्रामीणों ने किया पथराव उधर, उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के हड़हा गांव में बुधवार को बवाल हो गया। जुआ होने की सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। ग्रामीणों ने सिपाही पर युवक की पिटाई का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई। पथराव शुरू हो गया। पुलिस की सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे खंती में पलट दिया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा और अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी।