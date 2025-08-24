old child fell into a drain while playing in the courtyard and died by drowning आंगन में खेलते समय डेढ़ साल का मासूम नाले में गिरा, डूबने से हुई मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आंगन में खेलते समय डेढ़ साल का मासूम नाले में गिरा, डूबने से हुई मौत

बिजनौर में घर के आंगन में खेल रहा मासूम बच्चा खेलते-खेलते नाले में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौरSun, 24 Aug 2025 06:55 PM
उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक दिल दहला देने मामला सामने आया है। जहां घर के आंगन में खेल रहा मासूम बच्चा खेलते-खेलते नाले में जा गिरा,जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

समीपवर्ती ग्राम झालरा निवासी नवेद का 17 महीने का बेटा मौ. आसिफ रविवार की सुबह करीब 10 बजे घर के आंगन में खेल रहा था। वह खेलते खेलते घर के बाहर नाले पर पहुंच गया। इस बीच घर वाले कामों में लगे रहे। उन्हें बच्चे के बाहर जाने का पता ही नहीं चला। बच्चा नाले में गिर गया। नाले में क़रीब 2 फुट पानी था। बच्चे की डूब कर मौत हो गई। घटना का पता चलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। नाले पर पट नहीं पड़े थे। ग्रामीणों में पट न डलवाने को लेकर लोगों में गुस्सा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।

बेटे को सीने से लगा गंगा में कूदा बीएसएफ जवान

उधर, बिजनौर में तीन साल पहले प्रेम विवाह के बंधन में बंधे बीएसफ जवान के परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। घरेलू विवाद के बाद पांच दिन पहले जवान की पत्नी गंगा में कूद गई थी। लाख तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। इस घटना ने जवान को गम में डुबो दिया था। इस बीच ससुरालियों के उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न की तहरीर दे दी। इससे आहत जवान की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। आखिरकार शनिवार दोपहर वह अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को सीने से लगाकर बैराज पुल से उफनाती गंगा में कूद गया। पुलिस गंगा में कूदे पिता और मासूम बेटे की तलाश कर रही है, पर जैसे जैसे देर हो रही है वैसे-वैसे नाउम्मीदी की छाया गहरा रही है।

