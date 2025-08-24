आंगन में खेलते समय डेढ़ साल का मासूम नाले में गिरा, डूबने से हुई मौत

बिजनौर में घर के आंगन में खेल रहा मासूम बच्चा खेलते-खेलते नाले में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक दिल दहला देने मामला सामने आया है। जहां घर के आंगन में खेल रहा मासूम बच्चा खेलते-खेलते नाले में जा गिरा,जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

समीपवर्ती ग्राम झालरा निवासी नवेद का 17 महीने का बेटा मौ. आसिफ रविवार की सुबह करीब 10 बजे घर के आंगन में खेल रहा था। वह खेलते खेलते घर के बाहर नाले पर पहुंच गया। इस बीच घर वाले कामों में लगे रहे। उन्हें बच्चे के बाहर जाने का पता ही नहीं चला। बच्चा नाले में गिर गया। नाले में क़रीब 2 फुट पानी था। बच्चे की डूब कर मौत हो गई। घटना का पता चलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। नाले पर पट नहीं पड़े थे। ग्रामीणों में पट न डलवाने को लेकर लोगों में गुस्सा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।