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तेल की मची लूट; मदद छोड़ बाल्टी लेकर पहुंचे लोग, ट्रेलर-ट्रक की टक्कर से सड़क पर फैला ऑयल

sandeep हिन्दुस्तान, बहराइच/मोतीपुर
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ट्रक की टक्कर से ट्रेलर के खलासी की केबिन में फंसकर मौत हो गई। जबकि ट्रक में लोड सरसो के तेल के पीपे टूटने से तेल बहने लगा। दुर्घटना होते ही दौड़े लोगों में अधिकांश ने मानवता को तार तार करते हुए रेस्क्यू में मदद के बजाय बहते तेल को बर्तनों में भर लूट ले जाने की होड़ मच गई। 

तेल की मची लूट; मदद छोड़ बाल्टी लेकर पहुंचे लोग, ट्रेलर-ट्रक की टक्कर से सड़क पर फैला ऑयल

बहराइच जिले के नानपारा -लखीमपुर हाईवे के रायबोझा पुल के पास शुक्रवार दोपहर में बेकाबू रफ्तार के चलते ट्रेलर और ट्रक में आमने- सामने की भिड़ंत हो गई। वाहनों की टक्कर एक वाहन में फंसकर खलासी की मौत हो गई। उसका शव लटका रहा। तमाशबीन पीड़ितों की मदद के बजाय कड़ुआ तेल लूटने में जुटे रहे। कुछ रील बनाते रहे। मोतीपुर थाने के नानपारा लखीमपुर हाईवे के रायबोझा गांव के पास स्थित पुल पर शुक्रवार दोपहर लखीमपुर की ओर से आ रहे पत्थर गिट्टी लोड ट्रेलर की विपरीत दिशा से आ रहे सरसो तेल लोड ट्रक से भिड़ंत हो गई।

मानवता हुई शर्मसार, तेल लूटने की लगी होड़

ट्रेलर की केबिन क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके चलते ट्रैलर के खलासी की केबिन में फंसकर मौत हो गई। जबकि ट्रक में लोड सरसो के तेल के पीपे टूटने से तेल बहने लगा। दुर्घटना होते ही दौड़े लोगों में अधिकांश ने मानवता को तार तार करते हुए रेस्क्यू में मदद के बजाय बहते तेल को बर्तनों में भर लूट ले जाने की होड़ मच गई। उधर तमाम तमाशबीनों की ओर से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों व तेल लूटने के नजारे की रील बनाने में लगे रहे।

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पुलिस के सायरन पर तेल लूट रहे लोग भागे

सूचना पर पहुंची पुलिस के सायरन की आवाज पर तेल लूट रहे लोग भागे। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पीड़ितों की मदद में आसपास के लोग भी आगए आए। थानाध्यक्ष आनंद कुमार चौरसिया ने पुलिस फोर्स के साथ क्रेन सहित पहुंच थे ट्रेलर में फंसे खलासी के शव को निकलवाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई है। उनका इंतजार किया जा रहा है। उनके आने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल की मदद से क्षतिग्रस्त केबिन में फंसे खलासी का शव कड़ी मशक्कत करके निकलवाया गया है। क्रेन मंगवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क के किनारे करा दिया गया है।

हादसे में खलासी की मौत

ट्रेलर चालक मुजफ्फरनगर के छपार थाने के छपरा गांव का निवासी है। उसने खलासी की पहचान मसौवर पुत्र अब्दुल समद ने खलासी सुहेब पुत्र राशिद के रूप में की है। सरसों तेल लोड ट्रक ड्राइवर अमरोहा जिले के सैद नंगली थाने के उझारी के मो. फारूक पुत्र मोहम्मद हनीफ ने बताया कि वह लखीमपुर जा रहा था। ट्रेलर व ट्रक चालकों को आंशिक चोटे आई हैं। पुलिस ने दोनों चालकों का प्राथमिक इलाज कराया है।

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सड़क पर बहता रहा तेल, बाल्टी में भरते रहे लोग

हादसे के बाद कंटेनर में भरा सरसों का तेल सड़क पर बहने लगा। तेल बहता देख आसपास के ग्रामीण बाल्टी, पीपा, पतीली और अन्य बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग सड़क पर बह रहे तेल को इकट्ठा करने लगे। कई ग्रामीण तेल भरकर अपने घर ले जाते दिखाई दिए। दुर्घटना स्थल पर काफी देर तक लोगों की भीड़ लगी रही। तमाशबीन पीड़ितों की मदद के बजाय कड़ुआ तेल लूटने में जुटे रहे। कुछ रील बनाते रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बहाल कराया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।

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