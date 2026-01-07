Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsOil mafia rapes girl in front of police officer in kanpur
दारोगा के सामने ही तेल माफिया ने छात्रा से किया रेप, शिकायत करने पहुंचे भाई को चौकी से भगाया

संक्षेप:

कानपुर में शौच को निकली किशोरी को कार से अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार में बैठे एक दारोगा के सामने ने एक युवक ने किशोरी के साथ हैवानियत की। भाई शिकायत करने चौकी पहुंचा तो दारोगा के कार में होने की बात सुनकर पुलिस ने उन्हें भगा दिया।

Jan 07, 2026 11:03 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में सोमवार रात शौच को निकली किशोरी को कार से अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार में बैठे एक दारोगा के सामने तेल चोरी के लिए कुख्यात कथित पत्रकार ने किशोरी के साथ हैवानियत की। भाई शिकायत करने चौकी पहुंचा तो दारोगा के कार में होने की बात सुनकर पुलिस ने उन्हें भगा दिया। मंगलवार सुबह थाने पहुंचे भाई ने इंसाफ की गुहार लगाई तो पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सचेंडी क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी कक्षा सात की छात्रा है। परिवार में दो बड़े भाई हैं। मां का निधन हो चुका है, पिता बीमार हैं। पीड़िता के भाई के मुताबिक सोमवार देर शाम बहन शौच के लिए बाहर निकली थी। देर रात तक नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू की। रात करीब 12 बजे वह घर लौटी। पूछताछ पर उसने बताया कि दो लोगों ने काले रंग की कार (स्कॉर्पियो) में जबरन घसीट लिया।

एक ने रेलवे लाइन के किनारे गंदा काम किया। इसके बाद गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए। भाई का आरोप है कि चौकी पहुंचकर घटना बताई और कार में दरोगा के होने की बात कही तो भगा दिया गया। इसके बाद थाने पहुंचकर तहरीर दी। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि भाई की तहरीर पर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। काले रंग की स्कॉर्पियो के मालिकों का डेटा जुटाया जा रहा है। जांच के बादल कार्रवाई की जाएगी।

टैंकरों से तेल चोरी करता है आरोपी, पुलिस में पैठ

इलाकाई लोगों के मुताबिक काली रंग की जिस गाड़ी मालिक पर आरोप है। वह सचेंडी और पनकी में टैंकरों से तेल चोरी करने वाले गिरोह का सरगना है। एक यू-ट्यूब चैनल से जुड़कर खुद को पत्रकार बताता है। चकरपुर मंडी में भी धौंस जमाता है। करतूत छिपाने को पुलिसकर्मियों के सारे शौक पूरे कराता है। जिस दारोगा के होने की बात कही गई है, वह उसकी गाड़ी में शराब पीकर घूमता है।

आंकड़े एक नजर में

अपराध20252024 2023
दुष्कर्म 10497 78
पॉक्सो223183240
दहेज हत्या444942
अपहरण322307249
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
