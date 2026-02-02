इस काम के लिए वाहन मालिकों को आरटीओ ऑफिस नहीं बुला सकेंगे अफसर, ऑनलाइन हुई व्यवस्था

Hindustan Hindi News
Officials will not be able to summon applicants to RTO office for vehicle permits
संक्षेप:

वाहनों का नेशनल परमिट बनवाने के लिए अब आवेदक को किसी भी दस्तावेज के लिए आरटीओ कार्यालय नहीं बुलाया जा सकेगा। यही नहीं नेशनल परमिट के प्रमाणीकरण की सत्यापित प्रति भी आफिस से नहीं दी जाएगी।

Feb 02, 2026 11:22 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
वाहनों का नेशनल परमिट बनवाने के लिए अब आवेदक को किसी भी दस्तावेज के लिए आरटीओ कार्यालय नहीं बुलाया जा सकेगा। यही नहीं नेशनल परमिट के प्रमाणीकरण की सत्यापित प्रति भी आफिस से नहीं दी जाएगी। इसकी हर प्रक्रिया अब ऑनलाइन ही की जाएगी। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने सोमवार को प्रदेश के सभी आरटीओ के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में हुई बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच ने इस संबंध में कई समस्याओं के बारे में परिवहन आयुक्त को बताया था।

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बैठक में कई निर्देश देने के बाद इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच के पदाधिकारियों ने नेशनल परमिट के सत्यापन की प्रक्रिया को सरल करने को कहा था। इन लोगों ने ही बताया था कि गाजियाबाद, आगरा में परमिट सत्यापन के लिए आवेदन को कार्यालय बुलाया जाता है। इस पर ही परिवहन आयुक्त ने बैठक में कहा कि परमिट के सत्यापन के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आवेदक को कार्यालय बुलाकर दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए नहीं कहा जाएगा।

आरटीओ कार्यालय से अब सत्यापति प्रति नहीं मिलेगी

आयुक्त ने इस पर भी सख्त निर्देश दिए कि आरटीओ कार्यालय से आवेदन को नेशनल परमिट के प्रमाणीकरण की सत्यापित प्रति नहीं दी जाएगी। इसकी वजह यह बताई गई कि आवेदक को पोर्टल के जरिए सत्यापित प्रति लेने की व्यवस्था है। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में इस बारे में नोटिस चस्पा की जाएगी।

पुलिस से वाहन पोर्टल से सत्यापन करने को कहा

परिवहन आयुक्त ने सभी पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि वाहन चेकिंग के समय नेशनल परमिट की सत्यापति दिखाए जाने पर उसका सत्यापन वाहन पोर्टल से कर ले। इसके लिए पुलिस द्वारा आरटीओ कार्यालय से जारी सत्यापति प्रति चालकों से न मांगी जाए। इस समस्या के बारे में परिवहन विभाग के कई अफसरों ने आयुक्त को बताया था। इस पर आयुक्त ने पुलिस अधीक्षकों से इस बारे में कहा।

