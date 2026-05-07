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सांसदों-विधायकों के सामने हाथ जोड़ेंगे अधिकारी, फोन का भी देंगे जवाब, मुख्य सचिव ने जारी किया शासनादेश

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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मुख्य सचिव एसपी गोयल ने 15 शासनादेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इतने आदेश जारी करने के बाद भी संसद सदस्यों, विधानमंडल सदस्यों आदि के साथ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन न करने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं।

सांसदों-विधायकों के सामने हाथ जोड़ेंगे अधिकारी, फोन का भी देंगे जवाब, मुख्य सचिव ने जारी किया शासनादेश

यूपी में प्रशासनिक अधिकारियों को अब सांसदों और विधायकों के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कार्यालय में आने पर अधिकारियों को सांसदों व विधायकों का हाथ जोड़कर व उठकर सम्मान करना होगा। उनसे पानी भी पूछना होगा। इतना नहीं फोन आने पर उसका जवाब देना होगा, बैठक में होने पर पलटकर फोन कर जवाब देना होगा। सम्मानजनक व्यवहार न करना अधिकारियों को अब भारी पड़ेगा। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ‘उप्र राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली’ के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी किया है। इसमें अब तक जारी 15 शासनादेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इतने आदेश जारी करने के बाद भी संसद सदस्यों, विधानमंडल सदस्यों आदि के साथ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन न करने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। अधिकारियों द्वारा ऐसा न किया जाना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है।

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बैठक में होने पर मैसेज भेजेंगे अधिकारी

शासनादेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों का फोन आने पर अधिकारियों द्वारा उठाया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। कॉल आने के समय बैठक में होने पर मैसेज के साथ यथाशीघ्र कॉल किया जाएगा। उनसे प्राप्त प्रकरणों को यथासंभव गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करते हुए उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। सदस्यों से बातचीत करते समय उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और यथासंभव समाधान करना पड़ेगा। ऐसा न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी बनाएं डीएम

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के सभी जिलों में नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कराने के लिए जरूरत तैयारियों के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरूरी निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने वाले सभी विभाग सकारात्मक प्रयास करें। लोक अदालत में अधिक से अधिक पुराने मुकदमों की पहचान कर उनका निस्तारण कराएं। हर विभाग का एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। बैंक के साथ समन्वय कर रिकवरी से जुड़े मामलों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म व आधुनिक तकनीक का उपयोग कर लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। पक्षकारों को समय पर नोटिस और समन की तामील सुनिश्चित की जाए। बिजली विभाग द्वारा कंपाउंडिंग से संबंधित मामले न्यायालयों को उपलब्ध कराएं। 21 दिसंबर 2021 से वाहन चालानों को भी प्रस्तुत किया जाए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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