जेल जाने की तैयारी रखें अधिकारी, एमएलसी चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने चेताया

यूपी में एमएलसी चुनाव से ठीक पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अधिकारियों को जेल की चेतावनी दी है। अखिलेश ने कहा कि अधिकारी हैं तो अधिकारी बनकर काम करें। अफसरों के खिलाफ तथ्य और दस्तावेज जुटाने की भी अखिलेश ने बात कही।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में एमएलसी चुनाव से ठीक पहले अफसरों को कड़ी चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि जेल जाने की तैयारी रखें। अखिलेश ने कहा कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो तथ्य होंगे और प्रमाण बनेगा, वह जेल भेजने के लिए पर्याप्त होगा। कहा कि चुनाव आयोग और अधिकारियों को मेरी अपील है कि वह निष्पक्ष रहें। वोट चोरी न हो। वोटों में हेराफेरी न हो। अधिकारी की जिम्मेदारी है कि अधिकारी बनकर रहें। अगर पार्टी वर्कर बनकर रहेंगे तो जेल जाने की भी तैयारी रखें।

अखिलेश ने कहा कि शिक्षा विभाग में जो लूट हुई है और ट्रांसफर-पोस्टिंग में जो पैसे लिए गए हैं। उससे बीएसए और डीआईओएस नहीं बच सकते हैं। कहा कि फैजाबाद अयोध्या के चुनाव के दौरान भी कहा था कि अधिकारियों को कोई बचा नहीं सकता है। आज नहीं तो कल जब कभी बदलाव आएगा, कानून और न्याय इन्हें जेल भेज देगी।

डीआईओएस-बीएसए फोन कर धमका रहे अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा बिना किसी हेराफेरी और धांधली किए कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है। शिक्षक-स्नातक निर्वाचन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को डराने-धमकाने और बेईमानी करने के काम दिए जा रहे हैं। डीआईओएस और बीएसए फोन से शिक्षकों को धमका रहे है।

मंत्रियों के पास कैसे पहुंची वोटर लिस्ट? अखिलेश यादव ने लखनऊ के मोहान रोड काकोरी स्थित अभिनंदन रिसार्ट में मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सोनू कनौजिया के पिता स्व. राम गोपाल कनौजिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि एमएलसी चुनाव की वोटर लिस्ट किसी के पास नहीं है लेकिन भाजपा के मंत्रियों और उनके नेताओं के पास है। उन्हें कैसे मिल गई? किसी कम्पनी को हायर किया होगा। तभी मंत्री के वायस से कॉलिंग हो रही है। यह बिना डाटा हासिल किए नहीं हो सकता है। अखिलेश का इशारा डिप्टी सीएम के नाम से फोन पर हो रहे प्रचार की तरफ था। अखिलेश ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता सावधान और सतर्क रहें। भाजपा का काम धांधली करने का है। हमारे पास अयोध्या, फैजाबाद के चुनावों की रिकॉर्डिंग है। वायस कॉलिंग को भी रिकॉर्ड कर लें।

एलडीए एकत्र कर रहा पैसा अखिलेश ने कहा कि ये जो एलडीए विभाग है, ये करप्शन का विभाग है। ये पैसा इकट्ठा करता है। इसे भाजपा के लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। सरकार अपने को गिरने से बचा रही है। भाजपाई सिर्फ अपनी सरकार बचाने में श्रद्धा रखते हैं। जांच में कई अधिकारियों और लोगों के नाम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भेदभाव करता है वह सनातनी नहीं हो सकता है। जो सच नहीं बोलता, जिसे दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है वह सनातनी कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि भाजपाई तो श्रद्धा और आस्था दोनों से ही खिलवाड़ कर देते हैं।

एसआईआर के बाद भी एक व्यक्ति के चार वोट अखिलेश ने कहा कि आरक्षण, हक और सम्मान केवल समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। एसआईआर को लेकर जो दावे थे उसके बावजूद एक व्यक्ति के 4 वोट निकलना, 10 वोट निकलना इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि जिस गणना पर करोड़ों खर्च हुए 29 बीएलओ की जानें गईं, अब निर्वाचन आयोग स्वीकार करता है कि यह छोटी-मोटी गलती है यह छोटी, मोटी नहीं, बहुत मोटी गलती है। सबसे बड़ी उपलब्धि पीडीए प्रहरी की यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी गणना में गलतियां स्वीकार कर रहा है।