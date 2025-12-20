सीजेआई के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर दौड़े अफसर, सैफई में उतारा गया चार्टर प्लेन

संक्षेप: सीजेआई सूर्यकांत के चार्टर्ड प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने पर जिलेभर के अधिकारी खेरिया एयरपोर्ट पहुंच गए। बाद में सैफई में क्लीयरेंस मिलने के बाद चार्टर प्लेन को वहीं पर उतारा गया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के चार्टर्ड प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने पर जिलेभर के अधिकारी खेरिया एयरपोर्ट पहुंच गए। बाद में सैफई में क्लीयरेंस मिलने के बाद चार्टर प्लेन को वहीं पर उतारा गया। मुख्य न्यायाधीश को सूर्यकांत न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त द्वारा संस्थापित इटावा हिन्दी सेवा निधि के 33वें समारोह में भाग लेने इटावा जा रहे थे।

चार्टर्ड प्लेन को सुबह 11:30 बजे सैफई में लैंड करना था। इसी दौरान आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों को संदेश मिला कि इटावा की तरफ मौसम खराब है। इसलिए सीजेआई के चार्टर्ड प्लेन को खेरिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है। इस दौरान जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, एडीएम प्रोटोकाल प्रशांत तिवारी और अन्य अधिकारी फतेहाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस में जा रहे थे। सूचना मिलते ही सीधे खेरिया एयरपोर्ट पहुंच गए। वहीं पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त डीसीपी सिटी, डीसीपी ट्रैफिक भी एयरपोर्ट पहुंच गए।

दोपहर 12 बजे प्रशासनिक अधिकारियों को संदेश मिला कि मौसम विभाग से जानकारी दी गई है कि सैफई में मौसम ठीक है। वहां प्लेन उतर सकता है। कुछ देर तक प्लेन वहीं पर लैंड कर गया। इसके बाद अधिकारी दोपहर लगभग एक बजे खेरिया एयरपोर्ट से वापस लौटे।