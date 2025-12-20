सीजेआई के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर दौड़े अफसर, सैफई में उतारा गया चार्टर प्लेन

Hindustan Hindi News
Officials rushed scene after receiving information about Chief Justice India plane making an emergency landing
संक्षेप:

सीजेआई सूर्यकांत के चार्टर्ड प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने पर जिलेभर के अधिकारी खेरिया एयरपोर्ट पहुंच गए। बाद में सैफई में क्लीयरेंस मिलने के बाद चार्टर प्लेन को वहीं पर उतारा गया।

Dec 20, 2025 09:21 pm ISTDinesh Rathour आगरा, विशेष संवाददाता
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के चार्टर्ड प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने पर जिलेभर के अधिकारी खेरिया एयरपोर्ट पहुंच गए। बाद में सैफई में क्लीयरेंस मिलने के बाद चार्टर प्लेन को वहीं पर उतारा गया। मुख्य न्यायाधीश को सूर्यकांत न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त द्वारा संस्थापित इटावा हिन्दी सेवा निधि के 33वें समारोह में भाग लेने इटावा जा रहे थे।

चार्टर्ड प्लेन को सुबह 11:30 बजे सैफई में लैंड करना था। इसी दौरान आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों को संदेश मिला कि इटावा की तरफ मौसम खराब है। इसलिए सीजेआई के चार्टर्ड प्लेन को खेरिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है। इस दौरान जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, एडीएम प्रोटोकाल प्रशांत तिवारी और अन्य अधिकारी फतेहाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस में जा रहे थे। सूचना मिलते ही सीधे खेरिया एयरपोर्ट पहुंच गए। वहीं पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त डीसीपी सिटी, डीसीपी ट्रैफिक भी एयरपोर्ट पहुंच गए।

दोपहर 12 बजे प्रशासनिक अधिकारियों को संदेश मिला कि मौसम विभाग से जानकारी दी गई है कि सैफई में मौसम ठीक है। वहां प्लेन उतर सकता है। कुछ देर तक प्लेन वहीं पर लैंड कर गया। इसके बाद अधिकारी दोपहर लगभग एक बजे खेरिया एयरपोर्ट से वापस लौटे।

इटावा में हिन्दी सेवा निधि के सारस्वत समारोह में पहुंचे सीजेआई

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शनिवार को शहर में आयोजित हिन्दी सेवा निधि के 33वें सारस्वत समारोह में पहुंचे। सीजेआई ने समारोह में 19 वाणी पुत्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम इस्लामिया कॉलेज प्रांगण में हुआ। हिन्दी गौरव न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त द्वारा संस्थापित इटावा हिन्दी सेवा निधि के इस समारोह की अध्यक्षता सुविख्यात साहित्य मनीषी वसीम बरेलवी ने की। कार्यक्रम में वसीम बरेलवी, पद्म श्री प्रसिद्ध कवि सुरेंद्र शर्मा समेत कई साहित्य व न्यायिक हस्तियों के साथ हॉकी से जुड़े दो नायकों को भी सम्मानित किया गया। दो सत्र में आयोजित कार्यक्रम के पहले सत्र में सम्मान समारोह आयोजित हुआ जबकि दूसरे सत्र में काव्य गोष्ठी का आयोजन इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रज राज सिंह प्रशासनिक न्यायाधीश इटावा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

