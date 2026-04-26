गोरखपुर के विरासत गलियारे में एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे दो विभागों के अधिकारी; जानें क्यों?

निरीक्षण के दौरान जलकल विभाग के एई ने कहा कि पाइपलाइन डालने के बाद लोक निर्माण विभाग खोदाई कर रहा है जिससे रिसाव हो जा रहा है। उनकी बात सुनते ही लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता ने जवाब देते हुए कहा कि बताओ कहां खोदाई हुई है, अलीनगर में ड्रेन डक्ट का काम नाम मात्र ही बचा है।

UP News: विरासत गलियारे में थवई के पुल के पास गुरुवार को हुए हादसों के तीसरे दिन शनिवार को समस्याएं जांचने मौके पर पहुंचे दो विभागों के अधिकारी एक-दूसरे के विभाग पर इल्जाम लगाने लगे। नगर निगम के जलकल विभाग लोक निर्माण के विभाग के अधिकारियों के एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोपों के बीच शोर सुनकर स्थानीय महिलाएं भी मौके पर पहुंच गईं और 15 दिन से पानी आपूर्ति बंद होने को लेकर उनसे सवाल करने लगीं। मौके पर मौजूद नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने समस्या की जानकारी पर पानी का टैंकर भेजवाया और शाम तक नई पाइपलाइन से घरों का कनेक्शन जोड़ने का निर्देश दिया। इसके बाद कनेक्शन जोड़ने का काम शुरू हुआ जो देर शाम तक जारी था।

निरीक्षण के दौरान जलकल विभाग के एई राकेश यादव ने कहा कि पाइपलाइन डालने के बाद लोक निर्माण विभाग खोदाई कर रहा है जिससे रिसाव हो जा रहा है। उनकी बात सुनते ही लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि बताओ कहां खोदाई हुई है, अलीनगर में ड्रेन डक्ट का काम नाम मात्र ही बचा है। आरोप लगाया कि जलकल विभाग की लापरवाही से रिसाव हुआ और गड्ढों में पानी भर गया।

इस दौरान नगर आयुक्त ने दोनों अधिकारियों से कहा कि आपस में मत लड़ने की जगह जनता की समस्याओं का समाधान करो। मौके पर जलकल विभाग के महाप्रबंधक रघुवेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर, अधिकारियों के बीच तेज आवाज में बात शुरू होते ही लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो कुछ देर में वायरल भी होने लगा। हालांकि, ‘हिंदुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

रात में बंद किया रिसाव तो सुबह मिली राहत विरासत गलियारा क्षेत्र में शुक्रवार रात में ही कुछ स्थानों पर रिसाव शुरू होने के बाद विरासत गलियारे में फिर पानी भरने की आशंका हो गई। हालांकि कर्मचारियों के रिसाव बंद करा देने से किरकिरी नहीं हुई। शनिवार दोपहर एक बजे भी एक स्थान पर रिसाव शुरू हुआ तो मरम्मत कराई गई।