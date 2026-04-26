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गोरखपुर के विरासत गलियारे में एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे दो विभागों के अधिकारी; जानें क्यों?

Apr 26, 2026 07:45 am ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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निरीक्षण के दौरान जलकल विभाग के एई ने कहा कि पाइपलाइन डालने के बाद लोक निर्माण विभाग खोदाई कर रहा है जिससे रिसाव हो जा रहा है। उनकी बात सुनते ही लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता ने जवाब देते हुए कहा कि बताओ कहां खोदाई हुई है, अलीनगर में ड्रेन डक्ट का काम नाम मात्र ही बचा है।

गोरखपुर के विरासत गलियारे में एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे दो विभागों के अधिकारी; जानें क्यों?

UP News: विरासत गलियारे में थवई के पुल के पास गुरुवार को हुए हादसों के तीसरे दिन शनिवार को समस्याएं जांचने मौके पर पहुंचे दो विभागों के अधिकारी एक-दूसरे के विभाग पर इल्जाम लगाने लगे। नगर निगम के जलकल विभाग लोक निर्माण के विभाग के अधिकारियों के एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोपों के बीच शोर सुनकर स्थानीय महिलाएं भी मौके पर पहुंच गईं और 15 दिन से पानी आपूर्ति बंद होने को लेकर उनसे सवाल करने लगीं। मौके पर मौजूद नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने समस्या की जानकारी पर पानी का टैंकर भेजवाया और शाम तक नई पाइपलाइन से घरों का कनेक्शन जोड़ने का निर्देश दिया। इसके बाद कनेक्शन जोड़ने का काम शुरू हुआ जो देर शाम तक जारी था।

निरीक्षण के दौरान जलकल विभाग के एई राकेश यादव ने कहा कि पाइपलाइन डालने के बाद लोक निर्माण विभाग खोदाई कर रहा है जिससे रिसाव हो जा रहा है। उनकी बात सुनते ही लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि बताओ कहां खोदाई हुई है, अलीनगर में ड्रेन डक्ट का काम नाम मात्र ही बचा है। आरोप लगाया कि जलकल विभाग की लापरवाही से रिसाव हुआ और गड्ढों में पानी भर गया।

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इस दौरान नगर आयुक्त ने दोनों अधिकारियों से कहा कि आपस में मत लड़ने की जगह जनता की समस्याओं का समाधान करो। मौके पर जलकल विभाग के महाप्रबंधक रघुवेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर, अधिकारियों के बीच तेज आवाज में बात शुरू होते ही लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो कुछ देर में वायरल भी होने लगा। हालांकि, ‘हिंदुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

रात में बंद किया रिसाव तो सुबह मिली राहत

विरासत गलियारा क्षेत्र में शुक्रवार रात में ही कुछ स्थानों पर रिसाव शुरू होने के बाद विरासत गलियारे में फिर पानी भरने की आशंका हो गई। हालांकि कर्मचारियों के रिसाव बंद करा देने से किरकिरी नहीं हुई। शनिवार दोपहर एक बजे भी एक स्थान पर रिसाव शुरू हुआ तो मरम्मत कराई गई।

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10 दिन बाद लौटे पर समस्या जस की तस

नगर आयुक्त, जलकल विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए पहुंचने की सूचना पर मौके पर आसपास की कई महिलाएं भी अपनी समस्याएं बताने पहुंच गईं। स्थानीय निवासी कनक वर्मा ने कहा कि परेशान होकर उनका परिवार 10 दिन के लिए बाहर चला गया था, लौटकर आए तो फिर भी पानी की समस्या जस की तस है। पड़ोसी पवन चौरसिया का परिवार भी अपने गेट पर ताला लगाकर कहीं चला गया है। मीरा ने कहा कि गर्मी में हर दिन 5-7 डिब्बा आरओ का पानी खरीदना पड़ रहा है। रानी ने कहा कि 15 दिन से यह समस्या है, लेकिन पहली बार टैंकर आया है। पुष्पा ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से स्थिति खराब हो गई है। शकुंतला देवी ने कहा कि हादसे के बाद दिखाई गई तत्परता पहले होती तो इतनी दुर्दशा और फजीहत न होती। राधा देवी ने कहा कि दिक्कतें जल्द दूर नहीं हुई तो महिलाएं सड़क पर धरना देंगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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