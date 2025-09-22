मंत्री के रियलिटी चेक में फेल हुए अधिकारी, सीडीओ और डीएफओ ने नहीं उठाया फोन

यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को अधिकारियों के फोन न उठाने की शिकायतों का रियलिटी चेक किया। जिसमें अधिकारी फेल हो गए। अधिकारियों ने मंत्री का फोन नहीं उठाया। मंत्री सचान ने इसपर नाराजगी जताई है और इस संबंध में अधिकारियों को पत्र लिखने को कहा है। राकेश सचान रायबरेली के प्रभारी मंत्री हैं। उन्होंने सोमवार को जिले के सीडीओ और डीएफओ को सीयूजी नंबर पर फोन मिलाया। सीडीओ का नंबर उनके सहयोगी ने उठाया जबकि डीएफओ का फोन नहीं उठा। प्रदेश में तमाम जनप्रतिनिधि अधिकारियों द्वारा फोन न उठाएं जाने की शिकायत लगातार करते रहे हैं। हाल ही में संसदीय कार्य विभाग ने भी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने के निर्देश भी जारी किए थे।

शिवपाल यादव भी कर चुके हैं शिकायत

हाल ही में सपा विधायक शिवपाल यादव ने भी इसकी शिकायत की थी। दरअसल मामला एक सपा कार्यकर्ता से जुड़ा था। शिवपाल यादव ने कुछ समय पहले कार्यकर्ता से जुड़े काम के लिए डीएम बुलंदशहर श्रुति को फोन किया था। दर्जनभर से अधिक कॉल करने पर भी जब बात नहीं हो सकी तो शिवपाल ने नाराजगी जताई। हालांकि बीच में निजी सहायक ने फोन उठाया भी मगर डीएम फोन पर नहीं आईं। नाराज शिवपाल ने ‌विधानसभा अध्यक्ष महाना से इसकी शिकायत की। शिवपाल की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने डीएम को नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होते हुए अफसरों में हड़कंप मच गया। इसके बाद डीएम ने शिवपाल यादव को फोन करके अपनी गलतियों की क्षमा मांग ली। साथ ही फोन पर बात न हो पाने का ठीकरा अपने स्टाफ पर फोड़ दिया। इसके बाद शिवपाल ने मामले को रफा-दफा कर दिया।