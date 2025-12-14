Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
शादी में कम पड़ा खाना तो नप गईं अधिकारी, स्टालों पर लूट का वीडियो वायरल होने पर एक्शन

कानपुर में सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्थाओं का खामियाजा जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह को भुगतना पड़ा। अपर मुख्य सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने शिल्पी सिंह को कानपुर से हटाकर समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ से अटैच कर दिया है।

Dec 14, 2025 12:27 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
कानपुर में सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्थाओं का खामियाजा जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह को भुगतना पड़ा। अपर मुख्य सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने शिल्पी सिंह को कानपुर से हटाकर समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ से अटैच कर दिया है। उनकी जगह संभल में तैनात शिवम सागर को कानपुर भेजा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सीएसए में 562 जोड़ों का विवाह समारोह हुआ था। यहां खाने की कमी की वजह से लूट मच गई थी। किसी को रोटी मिली तो सब्जी नहीं मिली थी। रसगुल्ला के लिए सबसे ज्यादा मारामारी हुई। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था।

ठेकेदार ने बताया था कि 450 जोड़ों और उनके परिजनों के लिए ही खाने की व्यवस्था कराई गई थी। इसके अलावा जोड़ों को दिए जाने वाले उपहारों में भी खामी पाई गई थी। इस पर सीडीओ के निर्देश पर मामले की जांच एडीएम सिटी के नेतृत्व वाली कमेटी कर रही है। कार्यक्रम के दो दिन बाद ही शासन ने अव्यवस्थाओं का संज्ञान लेते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी को हटा दिया है।

ढाई करोड़ का खर्च, अव्यवस्था के बाद भी टेंडर की जांच नहीं

सीएम सामूहिक विवाह योजना में ढाई करोड़ रुपये खर्च होने के बाद फैली अव्यवस्था के बावजूद टेंडर प्रक्रिया की जांच नहीं बैठाई गई। सिर्फ अव्यवस्था की जांच कराकर अफसर खानापूर्ति कर रहे हैं। दो फर्मों को 2.50 करोड़ के टेंडर के बाद भी व्यवस्था खराब रही। इसके बावजूद फर्म के खिलाफ रिपोर्ट तक नहीं दर्ज कराई गई, जबकि खुलेआम जोड़ों को परेशान होना पड़ा। फिलहाल सोमवार तक जांच रिपोर्ट सौंपी जाने की उम्मीद है। वहीं इस संबंध में कोई अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

सीएम सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 959 में से 635 जोड़ों का विवाह गुरुवार को होना था। 562 जोड़ों का सामूहिक विवाह और निकाह हुआ। जिसे कराने की जिम्मेदारी समाजकल्याण विभाग ने ई टेंडर प्रक्रिया से नेशनल कोऑपरेटिव कस्ट्रक्शन फेडरेशन लिमिटेड प्रखर सिंह की फर्म को जोड़ों को दिए जाने वाले उपहार की जिम्मेदार सौंपी थी। वहीं नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड वीके निगम की फर्म को टेंट और भोजन व्यवस्था सौंपी थी।

विभाग ने एक जोड़े पर खाने के लिए 15 हजार और उपहार के लिए 24.500 रुपये का टेंडर दिया था। अव्यवस्था के चलते खाने को लेकर मारामारी हुई। कुर्सियां कम पड़ गई। ढाई करोड़ के टेंडर ठीक तरीके से न कर पाने वाली फर्म को दिए जाने की जांच तक न शुरू हो सकी है।

डीएम कर चुके कार्रवाई की संस्तुति

हटाई गई जिला समाज कल्याण अधिकारी पहले भी कई विवादों में रह चुकी है। छात्रवृत्ति फारवर्ड न किए जाने के चलते उनकी लापरवाही सामने आने पर डीएम ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन और निदेशालय को संस्तुति की थी। वहीं, एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार के अनुसार सामूहिक विवाह में अव्यवस्था व सामान की सिर्फ जांच हो रही है। टेंडर से कोई लेना देना नहीं है। जांच लगभग पूरी हो गई है। सोमवार तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।