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अधिकारियों-कर्मचारियों ने ही 96 बैंक खातों से उड़ा दिए 53 लाख, अब तक चार सस्पेंड

By Yogesh Yadav
बुलंदशहर, संवाददाता
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यूपी में बुलंदशहर के मोतीबाग में स्थित जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही मिलकर 96 खातों से 53 लाख रुपए उड़ा दिए। यह बैंक खाते काफी समय से निष्क्रिय थे। इसकी जानकारी मिलने पर अब तक चार अफसरों-कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है।

Transferred Money to Wrong Bank Account
बुलंदशहर में सहकारी बैंक से अधिकारियों कर्मचारियों ने ही 53 लाख उड़ा दिए। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

यूपी के बुलंदशहर में मोतीबाग स्थित जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में कर्मचारियों की मिलीभगत से ग्राहकों की कमाई में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया है। छह बैंक कर्मचारियों ने साठ-गांठ कर वर्षों से बंद पड़े 96 खातों से 53 लाख से अधिक की राशि निकालकर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी। कुछ राशि को नकदी के रूप में निकाल लिया गया। कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों से इन खातों की केवाईसी कर इसे अंजाम दिया। बैंक के जीएम अनिल कुमार को जब इसकी शिकायत मिली तो उन्होंने तत्काल तीन सदस्यीय समिति बनाकर जांच शुरू कराई जिसके बाद पूरे मामले से पर्दा उठ गया।

ऊंचागांव की सहकारी बैंक से भी 2.2 लाख से अधिक की राशि निकाली गई और यह खाते भी कई वर्षों से बंद थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद सिकंदराबाद शाखा में तैनात वरिष्ठ शाखा प्रबंधक विशाल प्रताप सिंह, असिस्टेंट मैनेजर चंद्रसैन, लिपिक नितिन कुमार, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ऊंचागांव राधेश्याम को सस्पेंड कर मोतीबाग शाखा से संबद्ध कर दिया है। इसके अलावा सुपरवाइजर देवेंद्र कुमार व अनिल कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। एफआईआर के लिए एसएसपी को पत्र भेजा गया है।

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ऐसे खुला मामला

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि बैंक के खाताधारक वीरपाल सिंह के परिजन सहकारी बैंक में पैसा निकालने के लिए शाखा में आए थे, जब उन्होंने पासबुक में एंट्री कराई तो पता चला कि खाते से 1.10 लाख रुपये निकल चुके हैं। परिजनों ने बताया कि खाते से काफी समय से लेनदेन नहीं हो सका है।

वीरपाल के पुत्र ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु करीब 13 साल पहले हो गई थी। खाते से पैसे कैसे निकले यह जांच का विषय है। पीड़ित से शिकायत लेकर बैंक अनुभाग अधिकारी प्रीतपाल सिंह, अनुभाग अधिकारी प्रशासन सारांश गंधर्व और राकेश कुमार मिश्र को जांच अधिकारी बनाकर जांच शुरू कराई तो पता चला कि कुल 96 खातों से 53 लाख से अधिक फर्जी तरीके निकाले गए हैं।

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फर्जी केवाईसी कर परिचितों और ट्रेडिंग कंपनियों को भेजा पैसा

जांच में सामने आया कि मोतीबाग स्थित जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में 96 खाते ऐसे चिह्नित थे, जिनमें वर्षों से लेन-देन नहीं हो रहा था। इन अलग-अलग खातों में जमा 51.53 लाख रुपये पर बैंक कर्मचारियों की नीयत खराब हो गई। कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से इन खातों की केवाईसी अपडेट की और पूरी रकम निकाल ली। शातिर कर्मचारियों ने रकम को सीधे अपने पास रखने के बजाय अपने परिचितों के इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों के खातों में ट्रांसफर किया और कुछ रकम को वाउचर के माध्यम से निकाल लिया गया। बताया गया कि दिल्ली स्थित एक बैंक के खातों में रकम भेजी गई है, इसमें ट्रेडिंग कंपनी से भी खरीद फरोख्त कर उसका भुगतान इसी पैसे से किया गया है।

जिन बैंकों में भेजा गया पैसा, उनकी भी होगी जांच

बैंक प्रबंधक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में कर्मचारियों को दोषी मान लिया है और आरोप पूरी तरह से सिद्ध हो गए हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जिन-जिन बैंकों में पैसा ट्रांसफर किया गया है उसका भी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। एफआईआर के बाद पुलिस उक्त सभी बिंदुओं पर जांच कर उन खातों की भी जांच करेगी जिनमें पैसा भेजा गया है। इनके खाताधारक कौन हैं, ताकि रकम को निकाला जा सके इसके बारे में भी पुलिस को लिखा गया है।

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बैंक करेगा पूरा भुगतान, होगी बर्खास्तगी

बैंक के जीएम ने बताया कि जिन बैंक खातों से रुपया निकाला गया है, उनका पूरा भुगतान बैंक द्वारा खाताधारकों को किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे सभी खातों को चिह्नित किया गया है, जिनमें वर्षों से लेनदेन नहीं हो सका है। उनमें खाता धारकों से संपर्क कर लेनदेन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो आरोपी दोषी हैं उनके वेतन से बैंक रिकवरी करेगा और सभी की बर्खास्तगी के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि छह कर्मचरियों ने खातों में सेंध लगाकर 53 लाख से अधिक निकाले हैं। चार अधिकारी-कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। ऊंचागांव शाखा से भी इनके द्वारा रुपये निकाले गए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी को एफआईआर के लिए लिखा गया है। दोषियों से रिकवरी होगी। इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

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योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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