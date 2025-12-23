विधेयक पेश होने के वक्त गायब थे अफसर, भड़क गए सतीश महाना, दे दिया ये आदेश

संक्षेप: विधेयक पेश किए जाने के दौरान कोई विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया। बता दें कि विधेयक के दरम्यान विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी रहती है लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया।

यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र में मंगलवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 पास हो गया। यह विधेयक पेश किए जाने के दौरान कोई विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद बिक्री और नामांतरण जैसी प्रक्रियाओं को आसान और मालिकाना हक को सुरक्षित किया गया है। इस विधेयक के बाद घरौनी को ही अधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। मंगलवार को सदन में उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक, निजी विश्वविद्यालय तृतीय, चतुर्थ और पंचम संशोधन विधेयक के अलावा पेंशन की हकदारी एवं विद्यामान्यीकरण विधेयक भी पास किया गया है। विधेयक एक अप्रैल 1961 से प्रभावी होगा। नगर निगम संशोधन विधेयक भी पास किया गया। इससे विज्ञापन का अनुबंध अब 15 साल के लिए किया जा सकेगा। इसके साथ ही गन्ना उपकर निरसन विधेय, केजीएमयू संशोधन विधेयक भी पास किया गया। केजीएमयू संशोधन विधेयक के विरोध में सपा ने वॉक आउट किया। उत्तर प्रदेश सुग्म्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक भी पास किया गया।

इससे पहले सोमवार को विधानसभा में 10 विधेयकों के कानून बनने की सूचना दी गई। प्रमुख सचिव विधानसभा ने सदन को बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास समेत 10 विधेयक कानून बन गए हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक अगस्त में पारित हुआ था। इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। मंजूरी मिलने के बाद ये अधिनियम बन गया है।