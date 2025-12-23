Hindustan Hindi News
officers were not present when the bill was introduced in up vidhansabha speaker satish mahana issued this order
विधेयक पेश होने के वक्त गायब थे अफसर, भड़क गए सतीश महाना, दे दिया ये आदेश

विधेयक पेश होने के वक्त गायब थे अफसर, भड़क गए सतीश महाना, दे दिया ये आदेश

संक्षेप:

विधेयक पेश किए जाने के दौरान कोई विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया। बता दें कि विधेयक के दरम्यान विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी रहती है लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया।

Dec 23, 2025 06:39 pm IST
यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र में मंगलवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 पास हो गया। यह विधेयक पेश किए जाने के दौरान कोई विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया।

विधानसभा में विधेयक के दरम्यान विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी रहती है लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस पर नाराजगी जताई और अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद बिक्री और नामांतरण जैसी प्रक्रियाओं को आसान और मालिकाना हक को सुरक्षित किया गया है। इस विधेयक के बाद घरौनी को ही अधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। मंगलवार को सदन में उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक, निजी विश्वविद्यालय तृतीय, चतुर्थ और पंचम संशोधन विधेयक के अलावा पेंशन की हकदारी एवं विद्यामान्यीकरण विधेयक भी पास किया गया है। विधेयक एक अप्रैल 1961 से प्रभावी होगा। नगर निगम संशोधन विधेयक भी पास किया गया। इससे विज्ञापन का अनुबंध अब 15 साल के लिए किया जा सकेगा। इसके साथ ही गन्ना उपकर निरसन विधेय, केजीएमयू संशोधन विधेयक भी पास किया गया। केजीएमयू संशोधन विधेयक के विरोध में सपा ने वॉक आउट किया। उत्तर प्रदेश सुग्म्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक भी पास किया गया।

इससे पहले सोमवार को विधानसभा में 10 विधेयकों के कानून बनने की सूचना दी गई। प्रमुख सचिव विधानसभा ने सदन को बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास समेत 10 विधेयक कानून बन गए हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक अगस्त में पारित हुआ था। इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। मंजूरी मिलने के बाद ये अधिनियम बन गया है।

इसी तरह उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्विविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) 2025, उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक (संशोधन) विधेयक 2025 और कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Satish Mahana UP Vidhan Sabha Session UP Vidhan Sabha अन्य..
