IGRS की शिकायतों को गंभीरता से ले अफसर, डीजीपी ने पुलिस कमिश्नर और कप्तान को दिए निर्देश

डीजीपी राजीव कृष्ण ने वरिष्ठ अफसरों को नसीहत दी है कि उन्हें भी कानून, फोरेंसिंक और तकनीक का ज्ञान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को अपनी कार्य संस्कृति में सुधार और परिवर्तन लाने के निर्देश दिए।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताFri, 8 Aug 2025 09:43 PM
डीजीपी राजीव कृष्ण ने वरिष्ठ अफसरों को नसीहत दी है कि उन्हें भी कानून, फोरेंसिंक और तकनीक का ज्ञान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को अपनी कार्य संस्कृति में सुधार और परिवर्तन लाने के निर्देश दिए। डीजीपी शुक्रवार को जनसुनवाई, साइबर अपराध और प्रशिक्षण के मुद्दे पर सभी जिलों के कप्तान व पुलिस कमिश्नरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंक कर निर्देश दे रहे थे।

थानों पर अवांछित लोगों का प्रवेश बंद करें

उन्होंने साइबर अपराध को बड़ी चुनौती बताते हुए निर्देश दिए कि हर थाने में गठित साइबर सेल में 15 दिन के अंदर दक्ष व प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया जाए। थानेदारों के कामों का मूल्यांकन जनसुनवाई के निस्तारण के आधार पर किया जाए। डीजीपी ने सभी जिलों के आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण के तुलनात्मक डाटा को दिखाते हुए समीक्षा भी की। इस दौरान कुछ जिलों के एसपी से सवाल-जवाब भी किया। कहा कि थानों में इस तरह से काम हो कि कोई भी नागरिक थाने जाने में सकोंच न करें। थानों में अवांछित तत्वों का प्रवेश पूरी तरह से बंद करा दिया जाए।

साइबर सेल को मजबूत किया जाए

डीजीपी ने कहा कि थाने में साइबर सेल को सुदृढ़ किया जाए। 15 दिन में सभी थानों पर साइबर सेल का निरीक्षण कर वहां प्रशिक्षित व दक्ष पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी जाए। उन्होंने भारतीय साइबर क्राइम प्रबन्धन सेंटर के साइबर प्रशिक्षण पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुलिस अफसरों व कर्मचारियों का पंजीकरण करवा कर ट्रेनिंग शुरू करने के निर्देश दिए। यह भी निर्देश दिए कि 15 दिन में इसके परिणाम दिखने चाहिए। साइबर सेल पीड़ितों की शिकायतों से संबंधित पोर्टल नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इस संबंध में जल्दी ही एसओपी जारी की जाएगी।

अधिकारी अपनी निगरानी में ट्रेनिंग कराएं

डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देश दिए कि ट्रेनिंग भी एक ‘कमांड जॉब’ है। अफसरों को अपनी निगरानी में मातहतों को ट्रेनिंग करानी होगी। वर्तमान परिवेश में ट्रेनिंग बेहद जरूरी है।

सभी पुलिसकर्मियों की प्रतिभा का मूल्यांकन हो रहा

डीजीपी राजीव कृष्ण ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में निर्देश दिए कि पुलिस मुख्यालय स्तर से सभी पुलिसकर्मियों की प्रतिभा और योग्यता को परखा जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस कर्मियों की तैनाती उनकी क्षमता के आधार पर ही की जाएगी। डीजीपी ने निर्देश दिए कि मुख्यालय से जारी होने वाले निर्देशों का पालन जरूर किया जाए।

