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सवा करोड़ से अधिक कीमत वाले फ्लैट पर अफसरों-नेताओं की लाटरी, लखनऊ में बन रहा लग्जरी अपार्टमेंट

Yogesh Yadav लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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राजधानी लखनऊ में डेढ़ करोड़ से ज्यादा कीमत वाले लग्जरी फ्लैट लेने के मामले में विधायक, पूर्व विधायक, अफसरों की लाटरी लगी है। 300 में से 40 फ्लैट इन्हें मिलने जा रहा है। 

सवा करोड़ से अधिक कीमत वाले फ्लैट पर अफसरों-नेताओं की लाटरी, लखनऊ में बन रहा लग्जरी अपार्टमेंट

UP News: राजधानी लखनऊ में फ्लैट लेने की चाहत लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरा कर रहा है। हर रेट के फ्लैट यहां बनाए जा रहे हैं। डेढ़ करोड़ से ज्यादा कीमत वाले फ्लैट का भी जबरदस्त आकर्षण बना हुआ है। एलडीए की गोमती नगर विस्तार जी-20 रोड पर विकसित की जा रही लग्जरी नर्मदा अपार्टमेंट योजना नेताओं, विधायकों, अफसरों और पूर्व अफसरों को खूब भाई है। डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले इन फ्लैटों में 40 नेताओं, अधिकारियों व पूर्व अफसरों की लाटरी लगी है। अब इन सभी को आवंटन पत्र जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है।

एलडीए ने इस वर्ष की शुरुआत में नर्मदा अपार्टमेंट योजना लॉन्च की थी। योजना में 300 तीन बीएचके प्लस सर्वेंट रूम के फ्लैट और 12 पेंटहाउस बनाए जा रहे हैं। फ्लैट की बेस कीमत 1.41 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। रजिस्ट्री, फ्रीहोल्ड और अन्य शुल्क जोड़ने के बाद एक फ्लैट की कुल लागत करीब पौने दो करोड़ रुपये तक पहुंचेगी। वहीं पेंटहाउस की बेस कीमत 2.80 करोड़ रुपये रखी गई है। सभी खर्च जोड़ने के बाद इसकी कीमत सवा तीन करोड़ हो जाएगी।

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योजना के प्रति आकर्षण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एलडीए के कई अधिकारियों ने भी इसमें आवेदन किया और उन्हें आवंटन मिला। लॉटरी में एलडीए के एसडीएम विराग करवरिया, सहायक अभियंता राहुल वर्मा, आनंद प्रकाश द्विवेदी और आशीष कुमार श्रीवास्तव को फ्लैट आवंटित हुए हैं।

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एमपी-एमएलए कोटे से इन नेताओं को मिला लग्जरी फ्लैट

नर्मदा अपार्टमेंट योजना में सांसद-विधायक कोटे के तहत भी कई जनप्रतिनिधियों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं। आवंटन पाने वालों में विवेकानंद पांडे, सुरेंद्र कुमार, डॉ. अमर चंद्रा, उमेश द्विवेदी, आशुतोष सिन्हा, दीपक सिंह, पीयूष रंजन निषाद, अनुज शंकर, अरुण कुमार, आनंद भदौरिया, धर्मेंद्र सिंह, राजेंद्र कुमार मौर्य, उमेश पांडे तथा अजय शंकर राय शामिल हैं।

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12 पति-पत्नी भी पा गए फ्लैट, जांच के बाद आवंटन निरस्त

इस योजना में 12 लोगों को दोहरा फ्लैट आवंटित हो गया था। इसमें एक ही परिवार के लोगों को दो से तीन फ्लैट आवंटित हो गए थे। एक अविवाहित भाई-बहन को भी फ्लैट आवंटित हुआ। जबकि 11 पति-पत्नी को फ्लैट आवंटित हुए। एलडीए ने इनके परिवारिक रिश्तों की जांच कराई। 12 लोगों के मामले पकड़े गए।इन सभी के 12 लोगों के आवंटनों को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ प्राधिकरण ने इन 12 फ्लैटों के लिए फिर से ऑनलाइन बुकिंग खोल दी है। लोग इन फ्लैटों को पाने के लिए एलडीए की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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