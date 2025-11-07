लापरवाही मिलने पर अफसर-कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, ललितपुर प्रकरण पर डीजी जेल के तेवर सख्त

संक्षेप: ललितपुर जेल में बंदी के पास मोबाइल मिलने पर प्रदेश के सभी कारागारों में सख्ती बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में डीजी जेल पीसी मीना ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर जेल अफसरों को चेताया कि अब किसी तरह की लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ललितपुर जेल में बंदी के पास मोबाइल मिलने पर प्रदेश के सभी कारागारों में सख्ती बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में डीजी जेल पीसी मीना ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर जेल अफसरों को चेताया कि अब किसी तरह की लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जेल में किसी भी सूरत में प्रतिबन्धित सामान बंदियों तक न पहुंचे।

डीजी ने निर्देश दिए कि जेलों में लगे सीसी कैमरों को चेक करा लिया जाए। खराब कैमरों को सही कराने के साथ ही लगातार कन्ट्रोल रूम से इनकी निगरानी भी की जाए। उन्होंने कहा कि जेल का कोई भी अफसर और कर्मचारी किसी प्रकरण में दोषी मिलेगा तो उसकी जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निर्देश दिए कि बंदियों की नियमित तलाशी गम्भीरता से ली जाए। लॉकिंग व अनलाकिंग प्रक्रिया पूर्ण रूप से जेल मैनुअल के हिसाब से की जाए।

बंदियों से संवाद जरूर हो डीजी ने निर्देश दिया कि जेल अधीक्षक नियमति रूप से बंदियों के साथ परेड पर संवाद करें। उनकी समस्याओं के बारे में जाने और उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। समीक्षा में डीजी जेल ने कारागारों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही जेल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

जेलर समेत तीन लोगों को किया जा चुका है सस्पेंड हिस्ट्रीशीटर की हत्या में ललितपुर जिला जेल में बंद एक बंदी ने बागपत के स्कूल प्रबंधक को फोन कर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में स्कूल प्रबंधक ने उसपर एफआईआर दर्ज कराई। गुरुवार को मामला संज्ञान में आने पर डीएम-एसपी ने जेल खंगाली तो बंदी के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके बाद जेल अधीक्षक ने बंदी के खिलाफ एक और मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज कराया। उधर डीजी जेल पीसी मीणा ने डीआईजी जेल कानपुर से पूरे प्रकरण की जांच कराई। जांच में लापरवाही मिलने पर डीजी ने जेलर जीवन सिंह, डिप्टी जेलर प्रिंस बाबू और जेल वार्डर आकाश कुशवाहा को निलम्बित कर दिया। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी कहा गया है।