ऑफिस के कर्मचारी ने हनीट्रैप वाली महिला से करा दी मुलाकात, कार शोरूम मैनेजर हुआ किडनैप

यूपी के मुरादाबाद में एक कार शोरूम के मैनेजर को हनीट्रैप में फंसाकर अपहरण करने के बाद दस लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। आरोपियों ने 83 हजार रुपये की रकम वसूल भी कर ली। पुलिस ने दो महिलाओं समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर मैनेजर को बरामद कर लिया है। इस कांड की मुख्य आरोपी हापुड़ की रहने वाली है। उससे मैनेजर की मुलाकात उसी के ऑफिस के एक कर्मचारी ने कराई थी। उसने अपनी एक दोस्त को अपने प्लान में शामिल किया। फिर उसके पति और भाई से मैनेजर को किडनैप करा दिया।

मूल रूप से बरेली के रहने वाला पीड़ित शख्स मुरादाबाद के मझोला में दिल्ली रोड स्थित एक कार शोरूम में बॉडी शॉप मैनेजर हैं और पत्नी-बच्चों समेत वहां के मंगूपुरा में किराये पर रहता है। उसके तहेरे भाई ने शनिवार देर रात मझोला थाने में उसके अपहरण की सूचना दी। बताया कि दो महिला समेत 6-7 लोग शनिवार शाम छह बजे उसे कार से अगवा कर ले गए और उसके मोबाइल से कॉल कर दस लाख की फिरौती मांगी है। आठ बार में वे लोग 83 हजार रुपये ट्रांसफर भी कर चुके हैं। बाकी रकम न देने पर हत्या की धमकी दी जा रही है। केस दर्ज कर पुलिस मैनेजर की तलाश में जुट गई।

सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि हनी ट्रैप में फंसाकर मैनेजर का अपहरण किया गया था। उसे मुक्त करा लिया है। वारदात को अंजाम देने वाले अमरोहा के नौगवां सादात के विकुल कुमार, उसकी पत्नी संगीता, गजरौला निवासी उसके साले शोमिल, कार चालक नितिन, एंबुलेंस चालक अमन, मझोला में रह रही हापुड़ की नेहा और कांठ निवासी शाकिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

मैनेजर के लिए बिछाया जाल कार शोरूम मैनेजर के अपहरण कांड की मुख्य किरदार मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में रहने वाली नेहा है, जो मूलत: हापुड़ की रहने वाली है। आरोप है कि उसी ने मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसाया और फिर अपनी दोस्त संगीता के पति और भाई से अपहरण करा दिया। आरोपी जल्दी अमीर बनने का सपना देख रहे थे।

पुलिस के मुताबिक नेहा अपने पति को छोड़कर काफी समय से कांशीराम नगर में रहती है। मैनेजर के ऑफिस के एक कर्मचारी ने करीब छह-सात माह पहले उन्हें नेहा से मिलवाया। नेहा ने मैनेजर को प्रेमजाल में फंसा लिया। करीब पांच महीने से दोनों संपर्क में थे। इस दौरान उनके बीच संबंध भी बने। नेहा ने इस बारे में अपनी मित्र संगीता त्यागी को बताया। संगीता त्यागी ने विकुल यादव से अंतरजातीय विवाह किया था। इसके बाद विकुल ने अपनी पत्नी संगीता, साले शोमिल त्यागी और नेहा के साथ मिलकर मैनेजर का अपहरण कर फिरौती वसूलने की योजना बनाई। इसके तहत 22 नवंबर की शाम छह बजे नेहा ने मैनेजर को मिलने के बहाने बुलाया और उसे लेकर नया मुरादाबाद के हर्बल पार्क के पास पहुंच गई। कुछ ही देर में विकुल अपनी टाटा सफारी गाड़ी में पत्नी, साले और दोनों चालकों को लेकर वहां पहुंचा और मैनेजर का अपहरण कर लिया। पुलिस ने इस कार को भी बरामद कर लिया है।

अपहरण के बाद मैनेजर को शोमिल के दोस्त कांठ के नयागांव निवासी किसान शाकिर के घर में बंधक बना लिया। वहीं से मैनेजर के नंबर से कॉल करके दस लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। इसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा और सात आरोपियों को गिरफ्तार कर भंडाफोड़ कर दिया गया।

जल्द अमीर बनना चाहते थे सभी आरोपी अपहरकांड की मास्टरमांड मझोला के कांशीरामनगर में रहने वाली नेहा मूलरूप से हापुड़ की निवासी है। उसने शोरूम मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसाया था। नेहा अग्रवाल ने जल्द अमीर बनने के लिए अपहरण की योजना बनाई। उसने संगीता को इस योजना में शामिल कर लिया। संगीता ने अपने पति और भाई से अपहरण करा दिया।