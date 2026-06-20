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राम मंदिर चढ़ावे की बदलेगी सुरक्षा व्यवस्था, प्राइवेट एजेंसी को मिल सकती है जिम्मेदारी

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हो रही एसआईटी जांच के बीच अब चढ़ावे की रकम की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा। मंदिर में आने वाले चढ़ावे की रकम  की अब तिरुपति बालाजी की तरह सुरक्षा की जाएगी।

राम मंदिर चढ़ावे की बदलेगी सुरक्षा व्यवस्था, प्राइवेट एजेंसी को मिल सकती है जिम्मेदारी

Ram Mandir Theft Controversy: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है। हालांकि इस मामले में एसआईटी को अभी कोई पुख्ता सुबूत नहीं लगें लेकिन अब चढ़ावे की रकम की सुरक्षा नए तरीके से होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब नए सिरे से व्यवस्थाओं को सुदृढ और पारदर्शी बनाएगा। दानदाताओं का विश्वास बना रहे इसलिए तिरुपति बालाजी की तरह राम मंदिर में भी चढ़ावे की रकम को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसी को दी जा सकती है। जिसकी मॉनीटरिंग ट्रस्ट के पदाधिकारी करेंगे।

राम मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारी इन दिनों वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं लेकिन जैसे ही जांच प्रक्रिया खत्म होगी वैसे नई व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्र बताते हैं प्रमुखता अब श्रद्धालुओं के दान को दी जाएगी। इसके लिए ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आपस में चर्चा भी की है। इस दौरान कुछ लोगों ने देश के प्रमुख मंदिरों की कार्य प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत किया है इसके बाद अब अंदर खाने में चिंतन शुरू हो गया है कि प्रमुखता किस मंदिर की व्यवस्थाओं को दी जाए।

सूत्र बताते हैं कि तिरुपति बालाजी की व्यवस्थाओं पर एक राय बन गई है क्योंकि इस मंदिर में व्यवस्थाओं में पारदर्शिता की चर्चा पूरे देश में है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि इस बार ट्रस्ट की बैठक काफी अहम होगी। इसलिए कोशिश होगी कि इसमें सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी हो। जिससे कोई ठोस निर्णय लिया जा सके। सूत्र यह भी बताते हैं कि इस बार बैठक में सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी और अगली बैठक में उसकी प्रगति रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। हालांकि अभी बैठक की तारीख तय नही की गई है।

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स्मृति चिन्ह बनाने तक सीमित ‘मिंट’ की भूमिका

राम मंदिर में धातुओं का संग्रह व संरक्षण तिरुपति देवस्थानम की तर्ज पर पूर्ण रूप से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड हिटिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित मिंट द्वारा नहीं किया जाता है। फिर भी मिंट के द्वारा ही रामलला को प्राप्त होने वाली धातुओं (सोने-चांदी के आभूषण आदि) का टंच के द्वारा शुद्धता की जांच की जाती है और फिर राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अलग-अलग स्मृति चिन्ह तैयार कर ट्रस्ट को पुनः प्राप्त कराया जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए एसपीएम एलआईसी को अनुबंधित किया है। इस अर्ध शासकीय संस्था के विशेषज्ञ यहां प्रति सप्ताह शुक्रवार को यहां आते हैं और ट्रस्ट द्वारा एकत्र धातुओं का परीक्षण कर सम्बन्धित धातु की तौल के साथ रसीद प्रदान कर उन धातुओं को ले जाते हैं।

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तिरुपति देवस्थानम में एसपीएम एलआईसी करती है व्यवस्था

यह प्रक्रिया अनुबंध के साथ अब तक चल रही है। इसकी पुष्टि राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकृत सूत्रों ने की है। इस अनुबंध से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदेन सदस्य व भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र कैसे अनभिज्ञ हैं, यह भी आश्चर्य का विषय है। यही कारण है कि तीर्थ क्षेत्र के पदेन सदस्य नृपेंद्र मिश्र ने एक दिन पूर्व मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में यह स्वीकार करते हुए कहा कि धातुओं के रखरखाव की सम्पूर्ण व्यवस्था तिरुपति देवस्थानम में एसपीएम एलआईसी के द्वारा की जाती है। उनका कहना था कि यह व्यवस्था राम मंदिर के लिए तीन साल पहले ही प्रस्तावित थी। इसके लिए मिंट के विशेषज्ञ अयोध्या आकर 15 दिनों तक रुके रहे। फिर भी किन कारणों से व्यवस्था मिंट को नहीं दी जा सकी, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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