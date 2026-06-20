राम मंदिर चढ़ावे की बदलेगी सुरक्षा व्यवस्था, प्राइवेट एजेंसी को मिल सकती है जिम्मेदारी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हो रही एसआईटी जांच के बीच अब चढ़ावे की रकम की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा। मंदिर में आने वाले चढ़ावे की रकम की अब तिरुपति बालाजी की तरह सुरक्षा की जाएगी।

Ram Mandir Theft Controversy: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है। हालांकि इस मामले में एसआईटी को अभी कोई पुख्ता सुबूत नहीं लगें लेकिन अब चढ़ावे की रकम की सुरक्षा नए तरीके से होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब नए सिरे से व्यवस्थाओं को सुदृढ और पारदर्शी बनाएगा। दानदाताओं का विश्वास बना रहे इसलिए तिरुपति बालाजी की तरह राम मंदिर में भी चढ़ावे की रकम को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसी को दी जा सकती है। जिसकी मॉनीटरिंग ट्रस्ट के पदाधिकारी करेंगे।

राम मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारी इन दिनों वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं लेकिन जैसे ही जांच प्रक्रिया खत्म होगी वैसे नई व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्र बताते हैं प्रमुखता अब श्रद्धालुओं के दान को दी जाएगी। इसके लिए ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आपस में चर्चा भी की है। इस दौरान कुछ लोगों ने देश के प्रमुख मंदिरों की कार्य प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत किया है इसके बाद अब अंदर खाने में चिंतन शुरू हो गया है कि प्रमुखता किस मंदिर की व्यवस्थाओं को दी जाए।

सूत्र बताते हैं कि तिरुपति बालाजी की व्यवस्थाओं पर एक राय बन गई है क्योंकि इस मंदिर में व्यवस्थाओं में पारदर्शिता की चर्चा पूरे देश में है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि इस बार ट्रस्ट की बैठक काफी अहम होगी। इसलिए कोशिश होगी कि इसमें सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी हो। जिससे कोई ठोस निर्णय लिया जा सके। सूत्र यह भी बताते हैं कि इस बार बैठक में सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी और अगली बैठक में उसकी प्रगति रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। हालांकि अभी बैठक की तारीख तय नही की गई है।

स्मृति चिन्ह बनाने तक सीमित ‘मिंट’ की भूमिका राम मंदिर में धातुओं का संग्रह व संरक्षण तिरुपति देवस्थानम की तर्ज पर पूर्ण रूप से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड हिटिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित मिंट द्वारा नहीं किया जाता है। फिर भी मिंट के द्वारा ही रामलला को प्राप्त होने वाली धातुओं (सोने-चांदी के आभूषण आदि) का टंच के द्वारा शुद्धता की जांच की जाती है और फिर राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अलग-अलग स्मृति चिन्ह तैयार कर ट्रस्ट को पुनः प्राप्त कराया जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए एसपीएम एलआईसी को अनुबंधित किया है। इस अर्ध शासकीय संस्था के विशेषज्ञ यहां प्रति सप्ताह शुक्रवार को यहां आते हैं और ट्रस्ट द्वारा एकत्र धातुओं का परीक्षण कर सम्बन्धित धातु की तौल के साथ रसीद प्रदान कर उन धातुओं को ले जाते हैं।