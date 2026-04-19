यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ना पड़ गया महंगा, केस दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार
रामपुर में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित शाहबाद गेट पर सड़क के बीच में बैठकर नमाज पढ़ना एक युवक को भारी पड़ गया। सड़क पर नमाज पढ़ने का जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ऐक्शन में आई।
Rampur News: यूपी के रामपुर में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित शाहबाद गेट पर सड़क के बीच में बैठकर नमाज पढ़ना एक युवक को भारी पड़ गया। सड़क पर नमाज पढ़ने का जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ऐक्शन में आई। पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो के अनुसार, एक युवक शाहबाद गेट के पास सड़क के बीच में बैठकर नमाज पढ़ता है। इस दौरान लोगों की भीड़ एकत्र हो जाती है। नमाज पढ़ रहे युवक को कोई रोकने का प्रयास भी नहीं करता है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
वीडियो सिविल लाइंस थाना पुलिस तक पहुंचा। जिसके बाद नईम अहमद निवासी धावनी हसनपुर थाना बिलासपुर के खिलाफ यातायात बाधित करते हुए शासन द्वारा निर्गत आदेश-निर्देशों का उलंघन करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया, सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने का एक वीडियो मिला था। जिसके बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
हिंदू युवक को सौ रुपये देकर मस्जिद में अदा कराई नमाज
वहीं मुजफ्फरनगर जिले के भोकरहेड़ी स्थित मस्जिद में एक युवक को 100 रुपये देकर नमाज अदा कराने का मामला सामने आया है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हिंदू संगठनों के लोगों ने युवक से जानकारी करते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार निवासी राकेश ने बताया कि वह 15 वर्षों से भोपा क्षेत्र के गांव सीकरी में अफसर कुरैशी के यहां नौकरी करता है। गुरुवार को एक युवक उसे कस्बा भोकरहेड़ी स्थित मस्जिद में ले गया और 100 रुपये देकर उसे नमाज अदा करने को कहा। उसकी वीडियो भी बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हिंदू संघर्ष समिति संयोजक नरेंद्र पंवार ने युवक से थाने में आकर जानकारी की और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।