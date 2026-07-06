लोकल से ग्लोबल तक, पिछले 9 साल में ODOP ने कैसे बदला यूपी का मार्केट मॉडल
यूपी के गांव और कस्बों में बनने वाले पारंपरिक उत्पाद आज सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रह गए हैं। ODOP पहल ने इन उत्पादों को नई पहचान देने के साथ उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है।
कभी गांव और कस्बों में बनने वाले कई प्रोडक्ट सिर्फ लोकल बाजार तक सीमित रह जाते थे। कारीगर अच्छा काम करता था, लेकिन ग्राहक कम होते थे। प्रोडक्ट में हुनर होता था, लेकिन पैकेजिंग कमजोर रहती थी। सामान खास होता था, लेकिन ब्रांडिंग नहीं होती थी। कई बार बाहर के लोगों को यह भी पता नहीं चलता था कि यूपी के छोटे जिलों में इतना शानदार काम होता है।
अब यह तस्वीर बदल रही है। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने गांव-कस्बों के प्रोडक्ट्स को नई पहचान देने की कोशिश की है। ODOP की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह प्रोग्राम यूपी के खास और लोकल प्रोडक्ट्स व क्राफ्ट्स को बढ़ावा देता है। इसका आसान आइडिया है कि हर जिले की एक खास पहचान हो और उस पहचान को मार्केट, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग और फाइनेंस से सपोर्ट मिले।
यानी जो प्रोडक्ट पहले लोकल मंडी या छोटी दुकान तक सीमित रहता था, वह अब नेशनल और ग्लोबल मार्केट की तरफ बढ़ रहा है।
गांव का प्रोडक्ट, मार्केट से कनेक्ट
यूपी का हर जिला किसी न किसी खास प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। कहीं ताला है, कहीं पीतल है, कहीं चिकनकारी है, कहीं काला नमक चावल है, कहीं गुड़ है, कहीं कालीन है और कहीं लकड़ी के खिलौने हैं। यही गांव-कस्बों की असली ताकत है।
डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट लिस्ट में आगरा के लेदर और मार्बल प्रोडक्ट्स, अलीगढ़ के लॉक्स और हार्डवेयर, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, अयोध्या का गुड़, कन्नौज का इत्र, वाराणसी की सिल्क साड़ी और मुरादाबाद के मेटल क्राफ्ट जैसे कई उदाहरण मिलते हैं।
यह लिस्ट बताती है कि यूपी का हुनर केवल बड़े शहरों में नहीं है, बल्कि असली प्रोडक्ट पावर गांव, कस्बों और छोटे वर्कशॉप में भी है। ODOP इसी पावर को सही मार्केट से कनेक्ट करने का रास्ता बना रहा है।
पैकेजिंग से पहचान, ब्रांडिंग से सम्मान
आज ग्राहक केवल सामान नहीं खरीदता, बल्कि भरोसा भी देखता है। उसे साफ पैकिंग चाहिए, सही जानकारी चाहिए, अच्छी फोटो चाहिए और भरोसेमंद क्वालिटी चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन पैकेजिंग कमजोर है, तो बड़े मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है।
ODOP के जरिए कारीगरों और छोटे उद्यमियों को इस नए मार्केट स्टाइल से जोड़ने की कोशिश हुई है। पैकेजिंग, डिजाइन, क्वालिटी और ब्रांडिंग पर फोकस बढ़ने से लोकल प्रोडक्ट ज्यादा प्रोफेशनल दिखता है और इससे ग्राहक का भरोसा भी बढ़ता है।
उदाहरण के लिए, गुड़ अगर साफ पैकिंग और ब्रांड नाम से बिके, तो उसका मार्केट बढ़ सकता है। लकड़ी का खिलौना अगर बेहतर डिजाइन और गिफ्ट पैक में आए, तो वह बच्चों और होम डेकोर दोनों मार्केट में जा सकता है। चिकनकारी अगर नए फैशन स्टाइल में पेश हो, तो युवा ग्राहक भी उससे जुड़ सकते हैं।
ई-कॉमर्स से सेल, दुनिया से मेल
आज बाजार केवल दुकान तक सीमित नहीं है। मोबाइल पर भी ग्राहक है, वेबसाइट पर भी ग्राहक है और सोशल मीडिया पर भी ग्राहक है। यही ई-कॉमर्स लोकल प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा मौका बन रहा है।
पहले कारीगर अपने शहर या जिले के ग्राहकों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब वही कारीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर और सोशल मीडिया के जरिए दूसरे राज्यों और देशों तक पहुंच सकता है।
ODOP की मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम और MSME 1-Connect पर एमडीए स्कीम का फोकस ODOP प्रोडक्ट्स के कारीगरों, उद्यमियों और एक्सपोर्टर्स को बेहतर मार्केटिंग सपोर्ट देना है। इससे सही दाम, बड़ा ग्राहक बेस और बेहतर बिक्री की संभावना बनती है।
ऑनलाइन सेल, ग्राहक से मेल, गांव का प्रोडक्ट चला ग्लोबल रेल।
फाइनेंस से सपोर्ट, बिजनेस को नया पोर्ट
कई छोटे कारीगरों और यूथ उद्यमियों के पास हुनर होता है, लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता। मशीन खरीदनी हो, रॉ मटेरियल लेना हो, पैकेजिंग करनी हो, दुकान बढ़ानी हो या ऑनलाइन सेटअप बनाना हो, हर जगह फाइनेंस की जरूरत पड़ती है।
ODOP मार्जिन मनी स्कीम का उद्देश्य कारीगरों, वर्कर्स, उद्यमियों और एमएसएमई को ODOP प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है। इससे छोटे उद्यमियों को अपने काम को बढ़ाने का रास्ता मिल सकता है।
जब फाइनेंस सपोर्ट मिलता है, तो कारीगर केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रहता। वह अपनी यूनिट बना सकता है, मशीन जोड़ सकता है, पैकिंग बेहतर कर सकता है और ऑर्डर बढ़ा सकता है। यही छोटा कदम उसे बड़े व्यापारी की तरफ ले जाता है।
स्किल से तैयारी, टूलकिट से स्पीड
पुराना हुनर बहुत कीमती है, लेकिन नए बाजार में टिकने के लिए स्किल अपग्रेड भी जरूरी है। ग्राहक की पसंद बदल रही है, डिजाइन बदल रहे हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड भी बदल रहे हैं। ऐसे में कारीगर को ट्रेनिंग और टूलकिट का सपोर्ट बहुत काम आता है।
पीआईबी के ODOP अपडेट में बताया गया है कि ODOP स्किल डेवलपमेंट और टूलकिट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत बड़ी संख्या में कारीगरों को ट्रेनिंग और मॉडर्न टूलकिट सपोर्ट मिला है। इससे कारीगर पुराने हुनर को नए मार्केट की जरूरत के हिसाब से तैयार कर सकते हैं।
स्किल से क्वालिटी बेहतर होती है, टूलकिट से काम की स्पीड बढ़ती है और ट्रेनिंग से डिजाइन व फिनिशिंग सुधरती है। यही सब मिलकर प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार करते हैं।
स्किल से ग्रोथ, टूलकिट से स्पीड, हुनर को मिली नई लीड।
एक्सपोर्ट से विस्तार, यूपी को नया बाजार
जब लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेजिंग और ब्रांडिंग बेहतर होती है, तो एक्सपोर्ट का रास्ता खुलता है। यूपी के ODOP प्रोडक्ट्स में कई ऐसे आइटम हैं, जिनकी नेशनल और ग्लोबल मार्केट में मजबूत पहचान बन सकती है।
पीआईबी के अनुसार, ODOP से जुड़े प्रयासों के बीच एक्सपोर्ट में 76 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह 2017-18 में ₹88,967 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹1.71 लाख करोड़ तक पहुंचा। यह आंकड़ा बताता है कि लोकल प्रोडक्ट को सही सपोर्ट मिले, तो वह बड़े बाजार में अपनी जगह बना सकता है।
मुरादाबाद का मेटल क्राफ्ट, वाराणसी की साड़ी, भदोही का कालीन, कन्नौज का इत्र और अलीगढ़ के लॉक्स जैसे प्रोडक्ट्स यूपी की ग्लोबल पहचान को मजबूत कर सकते हैं।
युवा और महिलाएं, बिजनेस की नई टीम
ODOP से केवल पुराने कारीगर ही नहीं, बल्कि युवा और महिलाएं भी जुड़ सकते हैं। युवा और महिलाएं अपनी रुचि और कौशल के अनुसार फोटो शूट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन सेल, पैकेजिंग, कस्टमर सपोर्ट, फूड प्रोडक्ट, कढ़ाई, सिलाई, हैंडीक्राफ्ट तथा अन्य कई तरह के कार्यों से जुड़ सकते हैं।
इससे परिवार का पारंपरिक काम एक नया बिजनेस मॉडल बन सकता है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई पैकिंग करता है, कोई उसे ऑनलाइन डालता है, कोई ग्राहक से बात करता है और कोई डिलीवरी संभालता है। इस टीम वर्क से गांव-कस्बों में ही छोटा बिजनेस आगे बढ़ सकता है।
महिला को सपोर्ट, यूथ को स्कोप, लोकल बिजनेस को मिला नया मोड़।
ODOP से गांव-कस्बों को ग्लोबल उड़ान
ODOP ने यूपी के गांव-कस्बों के प्रोडक्ट्स को नई नजर से देखने का मौका दिया है। पहले जो प्रोडक्ट केवल लोकल बाजार में बिकता था, अब वही ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ई-कॉमर्स और एक्सपोर्ट सपोर्ट के साथ बड़े मार्केट की तरफ बढ़ सकता है।
यह बदलाव केवल व्यापार की कहानी नहीं है, बल्कि यह कारीगर के आत्मविश्वास, यूथ उद्यमी की नई सोच, महिलाओं की कमाई और परिवार के पुराने हुनर को नए बिजनेस में बदलने की कहानी भी है।
जब लोकल प्रोडक्ट को पहचान मिलती है, तो जिले का नाम बढ़ता है। जब मार्केट बड़ा होता है, तो कमाई बढ़ती है और जब कमाई बढ़ती है, तो गांव और कस्बे की इकॉनमी को नई स्पीड मिलती है।
पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें