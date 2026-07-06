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ODOP से 9 सालों में बदली यूपी के युवाओं की उद्यमिता की तस्वीर, लोकल हुनर बना नया कारोबार

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के युवाओं की सोच तेजी से बदल रही है। अब वे सिर्फ नौकरी की तलाश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने जिले के पारंपरिक हुनर और लोकल प्रोडक्ट्स को आधुनिक बिजनेस में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ODOP पहल ने इस बदलाव को नई गति दी है।

ODOP से 9 सालों में बदली यूपी के युवाओं की उद्यमिता की तस्वीर, लोकल हुनर बना नया कारोबार

यूपी के यूथ की सोच पिछले कुछ सालों में तेजी से बदली है। पहले कई यूथ नौकरी खोजने के लिए अपने शहर से बाहर जाने की सोचते थे, लेकिन अब कई यूथअपने ही जिले के लोकल प्रोडक्ट को बिजनेस में बदलना चाहते हैं। किसी के घर में पीढ़ियों से बुनाई का काम है, कोई लकड़ी के खिलौने बनाता है, कोई ताला, पीतल, इत्र, चिकनकारी, कालीन, गुड़ या फूड प्रोडक्ट से जुड़ा है।

इन्हीं लोकल हुनरों को नया मार्केट देने में ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है। ओडीओपी की शुरुआत 2018 में यूपी के खास प्रोडक्ट्स और क्राफ्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हुई थी। पिछले 9 साल की यूपी की डेवलपमेंट जर्नी में यह योजना यूथ, कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए खास पहचान बन गई है।

अब यूथ केवल अपने परिवार का पुराना काम संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पैकेजिंग सीख रहा है, ऑनलाइन सेल कर रहा है, सोशल मीडिया से ग्राहक बना रहा है और बैंक लोन व सरकारी सपोर्ट से अपना छोटा बिजनेस आगे बढ़ा रहा है।

हुनर को पहचान, यूथ को उड़ान, ओडीओपी से बना नया बिजनेस प्लान।

लोकल प्रोडक्ट, यूथ का नया कनेक्ट

यूपी का हर जिला किसी न किसी खास प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। कहीं बनारसी साड़ी है, कहीं लखनऊ की चिकनकारी है, कहीं अलीगढ़ के ताले हैं, कहीं मुरादाबाद का पीतल है, कहीं आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी है और कहीं कन्नौज का इत्र है। यही लोकल पहचान यूथ के लिए बिजनेस का मजबूत बेस बन सकती है।

ओडीओपी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इस प्रोग्राम का उद्देश्य यूपी के ऐसे खास प्रोडक्ट्स और क्राफ्ट्स को बढ़ावा देना है, जो अपनी अलग पहचान रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट लिस्ट में अलग-अलग जिलों के प्रोडक्ट्स दिखते हैं, जो बताते हैं कि यूपी का हुनर कितना बड़ा और रंगीन है।

जब यूथ अपने जिले के प्रोडक्ट को पहचानता है, तो उसे बिजनेस आइडिया बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका आइडिया उसके घर, मोहल्ले और जिले में ही मौजूद होता है।

पुराने हुनर को नया मार्केट स्टाइल

पहले कई कारीगर अच्छे प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन मार्केट तक उनकी पहुंच कम थी। दुकान छोटी थी, पैकेजिंग पुरानी थी, ग्राहक सीमित थे और ऑनलाइन सेल की समझ भी कम थी। इससे प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद भी बिजनेस बड़ा नहीं बन पाता था।

ओडीओपी ने इसी गैप को कम करने की कोशिश की है। प्रोडक्ट को पहचान मिली, कारीगर को ट्रेनिंग मिली, टूलकिट और स्किल सपोर्ट की दिशा बनी और मार्केटिंग व ब्रांडिंग पर फोकस बढ़ा। इससे यूथ अपने परिवार के पुराने हुनर को नए तरीके से पेश कर सकता है।

अब वही चिकनकारी बेहतर डिजाइन और पैकिंग के साथ ऑनलाइन जा सकती है, वही लकड़ी का खिलौना गिफ्ट प्रोडक्ट बन सकता है और वही गुड़ या फूड प्रोडक्ट साफ पैकेजिंग के साथ बड़े स्टोर तक पहुंच सकता है।

स्किल से तैयारी, बिजनेस में भागीदारी

आज के दौर में बिजनेस केवल सामान बनाने से नहीं चलता, क्योंकि यूथ को स्किल भी चाहिए। उसे डिजाइन समझनी होती है, ग्राहक से बात करनी होती है, डिजिटल पेमेंट लेना होता है, प्रोडक्ट की फोटो डालनी होती है और पैकेजिंग व डिलीवरी भी संभालनी होती है।

ओडीओपी FAQ में स्किल डेवलपमेंट स्कीम, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस, मार्जिन मनी स्कीम और कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी योजनाओं का जिक्र है। इसका मतलब है कि ओडीओपी केवल नाम देने की योजना नहीं है, बल्कि यह प्रोडक्शन से लेकर मार्केट तक की पूरी जर्नी को सपोर्ट करने की सोच रखती है।

इससे यूथ को अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाने का मौका मिलता है और वे अपने परिवार के कारीगरी वाले काम को छोटे उद्यम में बदल सकते हैं।

स्किल से तैयारी, मार्केट में एंट्री, यूथ उद्यमी ने पकड़ी नई सेंचुरी।

फाइनेंस से सपोर्ट, स्टार्टअप को नया पोर्ट

कई यूथ के पास आइडिया और हुनर होते है, लेकिन शुरुआती पैसा नहीं होता। मशीन खरीदनी हो, रॉ मटेरियल लेना हो, पैकेजिंग करनी हो या दुकान और ऑनलाइन सेटअप बनाना हो, हर जगह फाइनेंस की जरूरत पड़ती है।

ओडीओपी मार्जिन मनी स्कीम जैसे सपोर्ट यूथ और कारीगरों को बिजनेस शुरू करने में मदद दे सकते हैं। एमएसएमई 1-कनेक्ट के अनुसार, इस स्कीम का उद्देश्य कारीगरों, वर्कर्स, उद्यमियों और एमएसएमई को ओडीओपी प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है।

जब बैंक और योजना का सपोर्ट मिलता है, तो यूथ महंगे कर्ज पर निर्भर रहने से बच सकता है और छोटे स्तर से शुरू करके धीरे-धीरे अपना काम बढ़ा सकता है।

ई-कॉमर्स से सेल, जिले से बाहर मेल

आज यूथ मोबाइल से बिजनेस चला सकता है। वह सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट दिखा सकता है, ऑनलाइन ऑर्डर ले सकता है और डिजिटल पेमेंट भी ले सकता है। यह बदलाव ओडीओपी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा मौका है।

पहले जो प्रोडक्ट केवल जिले की दुकान में बिकता था, वह अब बड़े शहरों और दूसरे राज्यों तक पहुंच सकता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन और सोशल मीडिया ने यूथ को सीधे ग्राहक तक पहुंचने का रास्ता दिया है।

मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम का उद्देश्य ओडीओपी प्रोडक्ट्स के कारीगरों, उद्यमियों और एक्सपोर्टर्स को बेहतर मार्केटिंग से सही कीमत दिलाने में मदद करना है। इससे यूथ अपने प्रोडक्ट को केवल लोकल सेल तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वह अपने कारोबार के लिए व्यापक बाजार की संभावनाएं तलाश सकता है।

परिवार का हुनर, यूथ का बिजनेस मॉडल

ओडीओपी ने कई यूथ को यह भरोसा दिया है कि परिवार का पुराना काम भी नया बिजनेस बन सकता है। पहले कई यूथ पारंपरिक काम को छोटा या कम कमाई वाला मानते थे, लेकिन अब वही काम सही डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल सेल के साथ नया रूप ले सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, तो यूथ उसे बच्चों के गिफ्ट सेट या होम डेकोर प्रोडक्ट के रूप में बेच सकता है। अगर घर में चिकनकारी का काम है, तो वह डिजाइन अपडेट करके ऑनलाइन कलेक्शन बना सकता है। अगर परिवार गुड़ या फूड प्रोडक्ट बनाता है, तो साफ पैकिंग और ब्रांड नाम से नया ग्राहक जोड़ा जा सकता है।

यानी यूथ सिर्फ कारीगर नहीं रहता, बल्कि वह डिजाइनर, सेलर, मार्केटर और उद्यमी भी बन जाता है।

पुराना हुनर, नया मॉडल, यूथ बिजनेस बना लोकल रोल मॉडल।

महिलाओं और यूथ को नया स्कोप

ओडीओपी की उद्यमिता जर्नी में महिलाओं और यूथ दोनों के लिए अवसर हैं। महिलाएं और यूथ कढ़ाई, पैकिंग, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, लोकल प्रोडक्ट निर्माण, ऑनलाइन सेल, फोटो शूट, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सपोर्ट जैसे विभिन्न कार्यों में अपनी रुचि और कौशल के अनुसार भागीदारी कर सकते हैं।

इससे परिवार का बिजनेस टीम वर्क बन सकता है। कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई पैकिंग करता है, कोई उसे ऑनलाइन डालता है, कोई ग्राहक से बात करता है और कोई डिलीवरी संभालता है। छोटे शहरों में यही मॉडल यूथ को घर के पास बिजनेस का स्कोप देता है।

मुख्य जानकारी: ओडीओपी से यूथ उद्यमिता तक

क्षेत्र

आसान समझ

ओडीओपी आइडियाहर जिले के खास प्रोडक्ट को पहचान और मार्केट सपोर्ट देना।
यूथ उद्यमितापरिवार के पुराने हुनर को नए बिजनेस मॉडल में बदलने का मौका।
स्किल सपोर्टट्रेनिंग, टूलकिट, डिजाइन, पैकेजिंग और क्वालिटी सुधार से काम बेहतर होता है।
फाइनेंस सपोर्टमार्जिन मनी जैसी स्कीम से बिजनेस शुरू करने में मदद मिल सकती है।
मार्केट लिंकई-कॉमर्स, एग्जीबिशन और ब्रांडिंग से प्रोडक्ट बड़े ग्राहकों तक पहुंचता है।
लोकल जॉब्सपैकिंग, डिलीवरी, सेल, मार्केटिंग और प्रोडक्शन से घर के पास काम बनता है।

एक्सपोर्ट से विस्तार, यूथ सोच को बाजार

जब लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी और ब्रांडिंग बेहतर होती है, तो उसका रास्ता नेशनल और ग्लोबल मार्केट तक खुलता है। पीआईबी के अनुसार, ओडीओपी से जुड़े प्रयासों के तहत एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी, मार्जिन मनी स्कीम के तहत प्रोजेक्ट्स और कारीगरों को ट्रेनिंग व टूलकिट जैसे सपोर्ट का जिक्र किया गया है।

यह यूथ उद्यमियों के लिए बड़ा संकेत है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, पैकेजिंग बेहतर है और मार्केटिंग सही है, तो छोटे जिले का प्रोडक्ट भी बड़े बाजार तक पहुंच सकता है। इससे यूथ की सोच भी बदलती है और वे केवल लोकल दुकान नहीं, बल्कि नेशनल और ग्लोबल ग्राहक के बारे में सोचने लगते हैं।

लोकल से नेशनल, नेशनल से ग्लोबल, यूथ उद्यमिता ने बदला मार्केट मॉडल।

ओडीओपी से बदली यूथ उद्यमिता यात्रा

पिछले 9 साल की यूपी की डेवलपमेंट जर्नी में ओडीओपी ने यूथ को अपने लोकल हुनर की कीमत समझाने में मदद की है। इसने बताया कि गांव, कस्बे और जिले की पहचान भी बिजनेस बन सकती है। प्रोडक्ट अगर सही तरीके से तैयार हो, पैक हो और मार्केट तक पहुंचे, तो छोटा काम भी बड़ा उद्यम बन सकता है।

ओडीओपी ने यूथ को तीन बड़े भरोसे दिए हैं। पहला, उनके जिले का प्रोडक्ट खास है। दूसरा, उस प्रोडक्ट को स्किल, फाइनेंस और मार्केट सपोर्ट मिल सकता है। तीसरा, परिवार का पुराना हुनर नई पीढ़ी के लिए भविष्य का बिजनेस बन सकता है।

यही बदलाव यूथ उद्यमिता की असली कहानी है। अब यूथ केवल नौकरी खोजने वाला नहीं है, बल्कि वह अपने जिले के हुनर को पहचान देकर उसे काम बनाने वाला भी बन सकता है।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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