ODOP से MSME को मिली नई पहचान; CM योगी ने गिनाईं उपलब्धियां, ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य

ODOP से MSME को मिली नई पहचान; CM योगी ने गिनाईं उपलब्धियां, ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य

संक्षेप:

लखनऊ में राज्य ऋण संगोष्ठी में CM योगी ने कहा कि ODOP योजना से MSME सेक्टर मजबूत हुआ और यूपी MSME को 5 लाख बीमा कवर देने वाला पहला राज्य बना। सहकारी बैंक घाटे से मुनाफे में आए। किसानों को मुफ्त बिजली, सस्ता लोन व अन्य योजनाओं से लाभ मिल रहा है।

Feb 05, 2026 01:26 pm IST
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित 2026-27 की राज्य ऋण संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ हो तो उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में MSME सेक्टर की स्थिति कमजोर थी, कारीगर हताश थे और कई इकाइयां बंद होने की कगार पर थीं। लेकिन उनकी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के माध्यम से इस क्षेत्र को नया प्रोत्साहन दिया, जिससे MSME सेक्टर में नई ऊर्जा आई। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां MSME सेक्टर से जुड़े लोगों को 5 लाख रुपये तक का सुरक्षा बीमा कवर दिया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सहकारी क्षेत्र में सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यहां माफिया का प्रभाव था और कई सहकारी बैंक घाटे में चल रहे थे, लेकिन अब वे मुनाफे में आ गए हैं। उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को बढ़ावा देने, महिलाओं को सशक्त बनाने और किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए राहत देने की बात भी कही। किसानों को मुफ्त बिजली, नहरों से सिंचाई, सस्ता ऋण और सोलर पैनल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सीएम योगी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है, कृषि विकास दर 18 प्रतिशत से अधिक है और प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान और इथेनॉल उत्पादन में यूपी के नंबर वन बनने की उपलब्धि भी साझा की। इस दौरान उन्होंने किसानों को सम्मानित किया और विभिन्न जिलों के सहकारी बैंकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की नीतियों और प्रदेश में हुए विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही।