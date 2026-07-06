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गली-मोहल्ले का स्वाद अब बड़े मार्केट में, ODOC से यूपी की पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगी नई पहचान

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश की पारंपरिक खान-पान केवल स्वाद की पहचान नहीं हैं, बल्कि वे स्थानीय संस्कृति, रोजगार और छोटे कारोबार की मजबूत आधारशिला भी हैं। इन्हीं स्थानीय व्यंजनों को नई पहचान और बड़ा बाजार दिलाने की दिशा में वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूज़ीन पहल अहम भूमिका निभा रही है।

गली-मोहल्ले का स्वाद अब बड़े मार्केट में, ODOC से यूपी की पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगी नई पहचान

यूपी के हर जिले की अपनी एक खास खुशबू है। कहीं पेठा है, कहीं पेड़ा है, कहीं कचौड़ी है, कहीं कबाब है, कहीं लिट्टी-चोखा है और कहीं मिठाई, नमकीन या लोकल ड्रिंक की अलग पहचान है। ये डिश सिर्फ खाने की चीज नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे परिवारों की मेहनत, पुरानी रेसिपी, लोकल मार्केट, छोटे दुकानदार और युवा कामगारों की पूरी दुनिया जुड़ी होती है।

इसी लोकल टेस्ट को बड़ा फूड ब्रांड बनाने के लिए ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूज़ीन एक नई दिशा दे सकता है। इस स्कीम में यूपी के हर जिले की खास पारंपरिक डिश को पहचान, क्वालिटी सुधार, ब्रांडिंग और मार्केट एक्सेस से जोड़ने की बात है।

यानी जो डिश अभी किसी शहर की गली, बाजार या पुराने होटल तक सीमित है, वह आने वाले समय में बड़े मार्केट, टूरिज्म, ई-कॉमर्स और फूड फेस्टिवल तक पहुंच सकती है।

क्वालिटी से ट्रस्ट, फूड बिजनेस को बूस्ट

फूड बिजनेस में स्वाद जरूरी है, लेकिन आज के समय में केवल स्वाद काफी नहीं है। ग्राहक साफ-सफाई, पैकेजिंग, फूड सेफ्टी, हाइजीन और भरोसेमंद क्वालिटी भी देखता है। अगर किसी जिले की डिश को बड़े मार्केट तक पहुंचाना है, तो उसे प्रोफेशनल तरीके से तैयार करना जरूरी है।

ODOC में क्वालिटी सुधार पर फोकस इसी वजह से अहम है। इससे छोटे फूड बिजनेस को यह समझने में मदद मिल सकती है कि प्रोडक्ट कैसे पैक हो, कितने समय तक टिके, उसकी जानकारी कैसे लिखी जाए और ग्राहक तक भरोसे के साथ कैसे पहुंचे।

एक मिठाई अगर साफ पैकिंग में जाए, तो वह गिफ्ट बॉक्स बन सकती है। एक नमकीन अगर बेहतर ब्रांडिंग के साथ आए, तो वह ऑनलाइन भी बिक सकती है। एक लोकल स्नैक अगर अच्छी शेल्फ लाइफ के साथ तैयार हो, तो वह शहर से बाहर भी पहुंच सकता है।

ब्रांडिंग से नाम, मार्केट में काम

कई लोकल डिश बहुत मशहूर होती हैं, लेकिन उनका ब्रांड मजबूत नहीं होता। लोग शहर में जाकर खाते हैं, लेकिन बाहर मांगें तो वही स्वाद नहीं मिलता। कई बार नकली या कमजोर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट भी उसी नाम से बिकने लगते हैं, जिससे असली कारीगर और दुकानदार को नुकसान होता है।

ब्रांडिंग इस समस्या का बड़ा जवाब हो सकती है। अगर किसी जिले की डिश को सही नाम, लोगो, पैकेजिंग, कहानी और क्वालिटी स्टैंडर्ड मिले, तो ग्राहक उसे आसानी से पहचान सकता है। इससे असली प्रोडक्ट को फायदा मिलता है और शहर की पहचान भी मजबूत होती है।

ODOC का मार्केट एक्सेस वाला हिस्सा यही रास्ता खोलता है। यह डिश को केवल लोकल बिक्री से आगे ले जाकर बड़े स्टोर, टूरिज्म स्पॉट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फूड इवेंट से जोड़ सकता है।

यूथ को स्किल, फूड सेक्टर को स्पीड

ODOC का बड़ा असर यूथ पर दिख सकता है, क्योंकि फूड सेक्टर में केवल खाना बनाने का काम नहीं होता। इसमें पैकेजिंग, डिलीवरी, डिजिटल सेल, सोशल मीडिया प्रमोशन, कस्टमर सपोर्ट, कैफे मैनेजमेंट, फूड फोटोग्राफी, क्लाउड किचन, फूड ट्रक और इवेंट स्टॉल जैसे कई काम जुड़ते हैं।

यूथ इन नए कामों में तेजी से आगे आ सकते हैं। कोई अपने शहर की डिश को इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर सकता है, कोई ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम बना सकता है, कोई पैक्ड फूड ब्रांड शुरू कर सकता है, कोई टूरिस्ट के लिए फूड वॉक शुरू कर सकता है और कोई होम किचन को छोटे बिजनेस में बदल सकता है।

अगर ट्रेनिंग और मार्केट सपोर्ट मिले, तो फूड सेक्टर यूथ के लिए आसान एंट्री वाला बिजनेस बन सकता है। इसमें बहुत बड़ा प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा सेटअप भी अच्छी प्लानिंग से आगे बढ़ सकता है।

स्किल से तैयारी, फूड में भागीदारी, यूथ ने पकड़ी नई बिजनेस सवारी।

जिले की डिश, शहर की नई विश

हर शहर की पहचान केवल उसकी सड़क, इमारत या बाजार से नहीं बनती, क्योंकि कई बार शहर का नाम उसकी डिश से भी जुड़ जाता है। आगरा कहें तो पेठा याद आता है, मथुरा कहें तो पेड़ा याद आता है, बनारस कहें तो कचौड़ी, चाट और मलाईयो याद आते हैं और लखनऊ कहें तो कबाब और अवधी टेस्ट की बात होती है।

ODOC इसी पहचान को सिस्टम से जोड़ने की कोशिश है। अगर हर जिले की खास डिश को चुना जाए, उसकी क्वालिटी बेहतर हो, पैकेजिंग अच्छी हो और ब्रांडिंग मजबूत हो, तो वह डिश शहर की इकॉनमी का नया इंजन बन सकती है।

इससे शहर को एक फूड पहचान मिलती है, टूरिस्ट को नई वजह मिलती है, दुकानदार को नया ग्राहक मिलता है और युवाओं को फूड बिजनेस से जुड़ने का नया स्कोप मिलता है।

डिश से पहचान, शहर को सम्मान, लोकल टेस्ट बना नया ब्रांड नाम।

महिलाओं को सपोर्ट, होम किचन को पोर्ट

यूपी के घरों में कई शानदार रेसिपी पीढ़ियों से बनती आ रही हैं। कई महिलाएं अचार, पापड़, नमकीन, मिठाई, मसाला, स्नैक्स और लोकल डिश बनाने में बहुत कुशल होती हैं, लेकिन उनका काम अक्सर घर तक सीमित रह जाता है।

ODOC जैसे मॉडल से महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता बन सकता है। अगर उन्हें फूड सेफ्टी, पैकेजिंग, प्राइसिंग, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन सेल की ट्रेनिंग मिले, तो होम किचन भी छोटा बिजनेस बन सकता है।

महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप, छोटे फूड यूनिट, कैटरिंग, स्नैक पैकिंग और लोकल डिश ब्रांड से जुड़ सकती हैं। इससे घर के पास कमाई का रास्ता बनता है और परिवार की इकॉनमी को सपोर्ट मिलता है।

टूरिज्म से टेस्ट, शहरों को फूड फेस्ट

टूरिज्म और फूड का रिश्ता बहुत मजबूत है। कोई भी यात्री जब किसी शहर में जाता है, तो वह वहां का स्वाद जरूर खोजता है। अयोध्या में श्रद्धालु लोकल मिठाई और प्रसाद खरीदता है, काशी में यात्री चाट, कचौड़ी और मलाईयो ट्राई करता है और मथुरा-वृंदावन में पेड़ा और दूध से बनी चीजें खास पहचान रखती हैं।

अगर हर जिले की खास डिश को टूरिज्म से जोड़ा जाए, तो शहर का फूड मार्केट और भी मजबूत हो सकता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, तीर्थ स्थल, होटल और टूरिज्म सर्किट पर लोकल डिश की ब्रांडेड मौजूदगी नए ग्राहक बना सकती है।

फूड फेस्टिवल, टेस्टिंग इवेंट, लोकल मेले और टूर पैकेज भी ODOC को बूस्ट दे सकते हैं। इससे टूरिस्ट शहर का स्वाद लेकर जाते हैं और शहर की डिश की चर्चा आगे बढ़ती है।

टूरिज्म से टेस्ट, शहर हुआ बेस्ट, लोकल डिश को मिला फूड फेस्ट।

मुख्य जानकारी: ODOC से इकॉनमी इंजन तक

क्षेत्र

आसान समझ

ODOC आइडियाहर जिले की खास पारंपरिक डिश को पहचान, क्वालिटी और मार्केट से जोड़ना।
क्वालिटी सुधारफूड सेफ्टी, हाइजीन, पैकेजिंग और भरोसेमंद तैयारी पर फोकस।
ब्रांडिंग सपोर्टलोकल डिश को मजबूत नाम, कहानी और मार्केट पहचान मिल सकती है।
यूथके जॉब्सपैकेजिंग, डिलीवरी, डिजिटल सेल, कैफे, क्लाउड किचन और फूड टूर जैसे काम हो सकते हैं।
महिलाओं का स्कोपहोम किचन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्नैक पैकिंग और लोकल फूड ब्रांड से कमाई के रास्ते।
टूरिज्म लिंकधार्मिक और सांस्कृतिक शहरों में लोकल डिश टूरिस्ट एक्सपीरियंस का हिस्सा बन सकती है।
बजट सपोर्टयूपी Budget 2026-27 में ODOC के लिए ₹75 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

लोकल टेस्ट से इकॉनमी इंजन

ODOC यूपी के हर जिले को अपनी फूड पहचान से नया इकॉनमी इंजन देने की दिशा में कदम हो सकता है। इससे लोकल डिश को ब्रांड मिलेगा, दुकानदार को बड़ा मार्केट मिलेगा, महिलाओं को होम-बेस्ड काम मिलेगा, यूथ को डिजिटल और सर्विस सेक्टर में जॉब्स मिलेंगी और टूरिज्म को नया टेस्ट मिलेगा।

यह स्कीम बताती है कि विकास केवल बड़ी फैक्ट्री से नहीं होता। विकास एक छोटे रसोईघर, पुराने हलवाई, लोकल दुकान, घर की रेसिपी, यूथ के मोबाइल और अच्छे पैकेजिंग बॉक्स से भी शुरू हो सकता है।

जब हर जिले की डिश को पहचान मिलेगी, तो हर शहर अपनी फूड स्टोरी दुनिया को सुना सकेगा। यही लोकल टेस्ट से लोकल इनकम और लोकल इनकम से बड़ी ग्रोथ की कहानी है।

डिश से पहचान, बिजनेस को उड़ान, ODOC से यूथ को मिला नया आसमान।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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