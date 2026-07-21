एक ही कॉलेज की आठ छात्राओं के अश्लील फोटो वायरल, क्लासमेट ने ही की गंदी हरकत

एक ही कॉलेज की आठ छात्राओं के अश्लील फोटो उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र ने वायरल कर दिए हैं। एक साथ इतनी छात्राओं की फोटो वायरल होने से हड़कंप मचा है। सभी छात्राओं की उम्र 14 से 17 साल के बीच है।

यूपी के बरेली में एक ही कॉलेज की आठ छात्राओं के अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गए हैं। उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र ने यह गंदी हरकत की है। उसने छात्राओं के इंस्टाग्राम से उनकी तस्वीरे लेने के बाद एआई की मदद से एडिट करके अश्लील बना दिया। इसके बाद फर्जी इंस्टाग्राम एकाउंट खोलकर सभी तस्वीरों को वहां पोस्ट कर दिया। एक साथ कॉलेज की इतनी छात्राओं की फोटो से खलबली मच गई। इन छात्राओं में एक पुलिसकर्मी की बेटी है। उसने हिम्मत की और अपनी मां से शिकायत की। उसके भाई ने पुलिस वालों की मदद से पता किया तो आरोपी का नंबर मिल गया। साइबर सेल ने छात्रा की मां की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इज्जतनगर क्षेत्र में रहने वाले पुलिसकर्मी की पत्नी की ओर से की गई शिकायत में यह घटना 29 जून की बताई गई है। इसमें कहा गया है कि 12वीं में पढ़ने वाली उनकी बेटी समेत क्लास की 14-17 आयुवर्ग की आठ छात्राओं के इंस्टाग्राम अकाउंट से उनके फोटो चोरी किए गए। फिर एआई के जरिये उन फोटो को अश्लील बनाने के बाद फर्जी नाम से बनाए गए कई इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट कर दिए गए। कॉलेज में छात्र-छात्राओं के बीच इन फोटो को लेकर चर्चा हुई तो हड़कंप मच गया। बदनामी के डर से छात्राओं ने अपने घरवालों को भी इस बारे में नहीं बताया।

भाई ने आरोपी का लगाया सुराग पुलिसकर्मी की बेटी ने इस बारे में अपने भाई को बताया तो उसने इन फर्जी अकाउंट की जांच की तो सामने आया कि तीन अकाउंट एक ही मोबाइल नंबर से लिंक थे। जब उस मोबाइल नंबर पर बात की गई तो पता चला कि वह नंबर उसकी बहन की क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र का ही है। इस घटना के बारे में बात करने पर आरोपी ने अपना अकाउंट हैक होने की बात कही और तीनों फर्जी अकाउंट डिलीट कर दिए।