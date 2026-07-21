एक ही कॉलेज की आठ छात्राओं के अश्लील फोटो वायरल, क्लासमेट ने ही की गंदी हरकत
एक ही कॉलेज की आठ छात्राओं के अश्लील फोटो उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र ने वायरल कर दिए हैं। एक साथ इतनी छात्राओं की फोटो वायरल होने से हड़कंप मचा है। सभी छात्राओं की उम्र 14 से 17 साल के बीच है।
यूपी के बरेली में एक ही कॉलेज की आठ छात्राओं के अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गए हैं। उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र ने यह गंदी हरकत की है। उसने छात्राओं के इंस्टाग्राम से उनकी तस्वीरे लेने के बाद एआई की मदद से एडिट करके अश्लील बना दिया। इसके बाद फर्जी इंस्टाग्राम एकाउंट खोलकर सभी तस्वीरों को वहां पोस्ट कर दिया। एक साथ कॉलेज की इतनी छात्राओं की फोटो से खलबली मच गई। इन छात्राओं में एक पुलिसकर्मी की बेटी है। उसने हिम्मत की और अपनी मां से शिकायत की। उसके भाई ने पुलिस वालों की मदद से पता किया तो आरोपी का नंबर मिल गया। साइबर सेल ने छात्रा की मां की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इज्जतनगर क्षेत्र में रहने वाले पुलिसकर्मी की पत्नी की ओर से की गई शिकायत में यह घटना 29 जून की बताई गई है। इसमें कहा गया है कि 12वीं में पढ़ने वाली उनकी बेटी समेत क्लास की 14-17 आयुवर्ग की आठ छात्राओं के इंस्टाग्राम अकाउंट से उनके फोटो चोरी किए गए। फिर एआई के जरिये उन फोटो को अश्लील बनाने के बाद फर्जी नाम से बनाए गए कई इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट कर दिए गए। कॉलेज में छात्र-छात्राओं के बीच इन फोटो को लेकर चर्चा हुई तो हड़कंप मच गया। बदनामी के डर से छात्राओं ने अपने घरवालों को भी इस बारे में नहीं बताया।
भाई ने आरोपी का लगाया सुराग
पुलिसकर्मी की बेटी ने इस बारे में अपने भाई को बताया तो उसने इन फर्जी अकाउंट की जांच की तो सामने आया कि तीन अकाउंट एक ही मोबाइल नंबर से लिंक थे। जब उस मोबाइल नंबर पर बात की गई तो पता चला कि वह नंबर उसकी बहन की क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र का ही है। इस घटना के बारे में बात करने पर आरोपी ने अपना अकाउंट हैक होने की बात कही और तीनों फर्जी अकाउंट डिलीट कर दिए।
सॉरी लिखकर दो छात्राओं को भेजी रिक्वेस्ट
भंडाफोड़ होने के बाद आरोपी छात्र ने एक अन्य फर्जी अकाउंट बनाया और सॉरी लिखकर दो छात्राओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। हालांकि उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लिया। इस पूरे प्रकरण में सामने आया कि आरोपी ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट संचालित किए और उन्हीं के माध्यम से आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो वायरल किए। पुलिसकर्मी की पत्नी ने इस मामले में साइबर क्राइम थाने में आरोपी छात्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।