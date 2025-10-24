Hindustan Hindi News
लड़की की शादी तुड़वाने के लिए अश्लील फोटो-वीडियो किए वायरल, मंगेतर से मांगे 60 लाख

Fri, 24 Oct 2025 12:20 PMAjay Singh मुख्य संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा की साइबर थाना पुलिस ने हापुड़ से एक युवक को गिरफ्तार किया। वह एक युवती की शादी तुड़वाने के लिए अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर रहा था। उसने युवती को फोन पर अश्लील मैसेज भेजे और उसके मंगेतर से 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। आरोपित ने युवती को धमकी दी कि उसे जान से मार देगा। उसकी शादी किसी और से नहीं होने देगा। यही नहीं उसने युवती के मंगेतर से 60 लाख और युवती से 50 हजार रुपयों की मांग भी की।

युवती ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद एडीसीपी सिटी आदित्य सिंह ने नेहरू नगर, हापुड़ से अनुज पाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित मूलरूप से मानसरोवर पार्क, शाहदरा ईस्ट दिल्ली का निवासी है और इनवर्टर फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर है। आगरा निवासी युवती की शादी बागपत के युवक से तय हुई है। 24 नवंबर को आगरा में शादी होनी है।

आरोपित अनुज पाल पूर्व में आगरा में नौकरी करता था। युवती से उसकी जान पहचान थी। युवती उसे महज अपना दोस्त समझती थी मगर वह युवती से प्यार करने लगा और शादी के लिए दबाव डालने लगा। जब उसे यह जानकारी हुई कि युवती की शादी तय हो गई है तो बौखला गया। उसकी शादी तुड़वाने की साजिश रचने के साथ ब्लैकमेल करने लगा। उसके कई फोटो रिश्तेदारों को भेज दिए और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। उसके मंगेतर का नंबर भी खोज लिया। उसे फोन करके धमकाने लगा। उससे 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। युवती से भी 50 हजार रुपये मांगे। युवती ने परेशान होकर पुलिस से मदद मांगी।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर श्याम सिंह को विवेचना सौंपी। उन्होंने आरोपित के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाए और हापुड़ में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपित का मोबाइल कब्जे में ले लिया गया है। उसे जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

