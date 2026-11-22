मथुरा में आयोजित कंस वध मेले की झांकी में एक आपत्तिजनक पोस्टर भी दिखा जिसमें भगवान श्रीकृष्ण को धीरेंद्र शास्त्री को पीटते दिखाया गया। मथुरा पहुंचे बाबा बागेश्वर ने अपने विरोधियों पर चुटीले अंदाज में जमकर वार किए। कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराम में भेद करने का सवाल ही नहीं है।

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हाल में भगवान कृष्ण के स्वरूप को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद धर्मनगरी मथुरा में माहौल गरमाया हुआ है। यहां तक कि उनके विरोध में विवादित पोस्टर तक लगा दिए गए। मथुरा में आयोजित कंस वध मेले की झांकी में एक ऐसा आपत्तिजनक पोस्टर भी था जिसमें भगवान श्रीकृष्ण को धीरेंद्र शास्त्री को पीटते दिखाया गया। इस बीच शनिवार को वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर ने अपने चुटीले अंदाज में विरोधियों पर जमकर कटाक्ष किए।

बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 29 अक्टूबर को कथा प्रवचन के दौरान भगवान श्रीकृष्ण और राम को लेकर दिए बयान दिया था जिसे लेकर अब भी विवाद थमा नहीं है। सोशल मीडिया से शुरु हुआ यह विवाद जब ब्रज की गलियों तक पहुंचा तो यहां उसकी अलग-अलग तरीके से व्याख्या करते हुए विरोध और समर्थन में स्वर मुखर हुए। कुछेक को छोड़ दिया जाए तो संत-महंत और भागवत प्रवक्ता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतरे। उन्होंने सतनातनियों को एकजुट रहने और विरोधियों के बहकावे में आने की सलाह भी दी।

उधर, कुंडा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया के बुलावे पर हनुमत कथा करने पहुंचे बागेश्वर पीठाधीश्वर ने मंच से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए हिंदूवादियों से खुलकर समर्थन मांगा और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मन्दिर निर्माण का संकल्प दोहराया। इसके तुरंत बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वृंदावन आगमन पर अपने विरोधियों को ललकारना चर्चा का विषय बना हुआ है। वृंदावन में जहां धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में संत-महंत उतरे, वहीं मथुरा में माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा आयोजित कंस वध मेले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और भगवान श्रीकृष्ण की झांकी चर्चा में रही।

धीरेंद्र शास्त्री बोले- मैं जल्द ही ब्रजवासी बनने जा रहा ब्रज तीर्थ देवालय न्यास और धर्म रक्षा संघ द्वारा शनिवार को वृंदावन आगमन पर बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर संत महंत और धर्माचार्यों ने उनके साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण का संकल्प दोहराया। समाजसेवी महावीर प्रसाद मानसिंगका के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित धार्मिक समारोह में बागेश्वर पीठाधीश्वर ने मंच से कहा कि मानसिंगका के सेवा कार्यों के बारे में उन्होंने सुना, व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी बड़ा होता है जब वह सनातन के साथ सेवा को आगे रखता है, जो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही ब्रजवासी बनने जा रहे हैं और यहां रहकर महावीरजी के कार्यों में हाथ बंटाया करेंगे।

राम और कृष्ण में भेद का सवाल ही नहीं बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराम में भेद करने का सवाल ही नहीं है। कुछ कहने में उनकी भाषा में त्रुटि हो सकती है भाव में नहीं। शनिवार को उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में संतों के साथ 'टेढ़ी टांग' वाले का जयकारा लगाते हुए विरोधियों को ललकारा और कहा कि सोशल मीडिया के कृष्ण भक्त कहां हैं।

बागेश्वर पीठाधीश्वर अपने बयान पर विवाद के बाद पहली बार वृंदावन पहुंचे और बिहारी जी के दर्शन किए। वह समाजसेवी महावीर प्रसाद मानसिंगका के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में शामिल होने आए थे। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हम तो अपने टेढ़ी टांग वाले बिहारीजी के दर्शनों के लिए ब्रज और वृंदावन में आते रहते हैं। इस बार कुछ और देखना चाहते थे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि वो लोग एकाध पोस्ट औरंगजेब के कलंक पर भी लिख दें।