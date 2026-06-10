Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अखिलेश यादव की बेटी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर अभद्र टिप्पणी, सपाईयों ने दी तहरीर

Deep Pandey लचानऊ, हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर अभद्र टिप्पणी की। सपाईयों ने हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है।

अखिलेश यादव की बेटी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर अभद्र टिप्पणी, सपाईयों ने दी तहरीर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर अभद्र टिप्पणी की गई। टिप्पणी से बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। दोपहर लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज साहनी ने हजरतगंज प्रतिनिधि मंडल के साथ हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। सपाईयों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सभी सपा के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे।

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी की फोटो अभद्र कमेंट के साथ बुधवार को सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट और एक्स पोस्ट की गई। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज साहनी के मुताबिक टिप्पणी से बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। टिप्पणी में भ्रामक और आपत्तिजनक बाते लिखी गई हैं। माहौल बिगड़ सकता है। राज साहनी ने बताया कि उन्होंने वायरल पोस्ट से संबंधित सारे साक्ष्य और सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट्स हजरतगंज पुलिस को दिए हैं।

Voice of UP

कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन के लिए बाध्य

उन्होंने इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह को प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन के लिए बाध्य हो जायेंगे। सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। सपा कार्यकर्ता राम प्रकाश ने कहा हमारे सनातन धर्म में नारी देवी का रूप है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। पोस्ट के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि अकाउंट किसका है? साइबर क्राइम सेल को भी जांच में लगाया गया है।

समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा भविष्य की अदालत में सबका इंसाफ होगा

समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से एक्स पर एक पोस्ट की गई। लिखा गया अखिलेश यादव और उनकी बेटी के बारे में भ्रामक, मनगढंत, अभद्र टिप्पणियां लेख लिखने वाले सभी सोशल मीडिया हैंडल्स चिन्हित किए जा रहे हैं और कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना का खुलासा किया, इसी कारण से बौखलाई भाजपा के द्वारा ये कृत्य किया गया। राजनीति में वैचारिक मतभेद होते हैं लेकिन निजी और परिवारिक टिप्पणियों का कोई स्थान नहीं होता, 2014 के बाद से भाजपा ने ये नई तरह की परंपरा जो डाली है भविष्य में इसका खामियाजा, दुष्परिणाम, सजा भी भाजपाइयों को ही भोगनी है ये भी निश्चित है। समय परिवर्तनशील होता है, किसी को समय नहीं छोड़ता, कानून और भविष्य की अदालत में सबका इंसाफ होगा।

ये भी पढ़ें:विधानसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश, भाजपा को हटाने को चलाना होगा वोट का बुलडोजर
ये भी पढ़ें:अखिलेश की सोच बाबरवादी, राम मंदिर को लेकर SP चीफ की पोस्ट पर बरसे ब्रजेश पाठक

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Samajwadi Party अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।