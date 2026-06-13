रिश्ते से इनकार पर रंजिश मान बैठा दानिश, आधी रात को खेला खूनी खेल, परिवार वालों ने किया अंतिम संस्कार से इनकार

लखीमपुर खीरी में बेटी से शादी से इनकार करने पर एक युवक ने लड़की के पिता को मौत के घाट उतार दिया। देर रात हुई हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। परिवार वालों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया।

Lakhimpur Kheri Murder: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में घर के अंदर सो रहे एक व्यक्ति की दर्दनाक हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जांच में मामला रंजिश का निकला है। बेटी संग रिश्ते से इनकार करने के बाद सलीम रंजिश मानने लगा। जिसके चलते सलीम ने आधी रात को खूनी खेल खेला। मृतक के पिता ने सलीम की बेटी के पूर्व मंगेतर दानिश पर हत्या करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। उधर शनिवार की शाम तक आरोपी के पकड़े न जाने से नाराज परिवार वालों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। शव घर के सामने रख दिया।

अलीगंज कोतवाली गोला क्षेत्र के ग्राम शिवपुर सांडा निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद सलीम शुक्रवार देर रात घर में चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता याकूब अली ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि दानिश पुत्र यूनुस निवासी हजरतपुर थाना फूलबेहड़ उनके बेटे मोहम्मद सलीम की तीसरे नंबर की बेटी जीनत से जबरन निकाह करना चाहता था। परिवार द्वारा इसका विरोध किए जाने और निकाह से इनकार करने पर वह रंजिश मानने लगा था। याकूब अली का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते दानिश ने उनके बेटे मोहम्मद सलीम की हत्या कर दी। परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

हेयर कटिंग का काम करता था लड़की का पिता बताया जाता है कि मोहम्मद सलीम अलीगंज तिकुनिया मार्ग पर हेयर कटिंग का काम करता था। शुक्रवार रात भोजन के बाद वह घर में सो रहे थे। देर रात उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सभी तथ्यों और आरोपों की गहनता से पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शिवपुर सांडा में एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर नामजद अभियोग दर्ज कर लिया है।

दहेज की मांग की वजह से नहीं हुई थी शादी कोतवाल अंबर सिंह ने बताया कि मृतक सलीम के पिता याकूब का आरोप है कि उसने अपनी पोती की शादी कई साल पहले आरोपी दानिश के साथ की थी लेकिन दहेज की मांग ज्यादा होने के कारण मजबूरन शादी तोड़नी पड़ी थी। उसके बावजूद भी दानिश घर के संपर्क में रहा। आरोपी दो दिन पहले लड़की से मिलने रुड़की गया हुआ था। जहां उसने शादी न करने की बात पर पिता की हत्या करने की बात भी कही थी।