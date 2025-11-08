गृह जनपद में होगी नर्सों की तैनाती, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की घोषणा

संक्षेप: यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने घोषणा की है कि नर्सों की तैनाती गृह जनपद में होगी। इसका प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह से मांगा है। ताकि इस पर फैसला लिया जा सके।

यूपी के लखनऊ में आयोजित राजकीय नर्सेस संघ के 18वें अधिवेशन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नर्सों को कई सौगातें देने की घोषणा की। चिकित्सा शिक्षा विभाग की भांति स्वास्थ्य महकमे की नर्सों को भी गृह जनपद में तैनाती देने का वादा किया। इसका प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह से मांगा है। उन्होंने कहाकि जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजे ताकि उस पर नियमानुसार फैसला लिया जा सके।

शनिवार को गांधी भवन में राजकीय नर्सेस संघ का 18 वां अधिवेशन मना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहाकि नर्सिंग संवर्ग लंबे समय से गृह जनपद में तैनाती की मांग कर रहा है। उनकी मांग जायज है। नर्सों के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें गृह जनपद में तैनाती की जा सकेगी। इससे नर्सें को काम करने में आसानी होगी। काम की गुणवत्ता में और भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 से पूर्व महानिदेशालय व अस्पतालों में रिक्त उच्च पदों को पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके अलावा एसपी व अन्य भत्तों का लाभ दिलाने का प्रयास सरकार करेगी।

कड़ी मेहनत से दूसरों का घर कर रही रोशन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि नर्स कड़ी मेहनत करती हैं। ताकि दूसरों के घरों को रोशन किया जा सके। उन्होंने कहाकि मरीजों की जिंदगी बचाने में डॉक्टरों की तरह नर्स अहम भूमिका अदा कर रही हैं। नर्स डॉक्टर से ज्यादा मरीज के पास रहकर सेवा करती हैं। डॉक्टरों के निर्देशों को पालन कर मरीजों की सेवा करती हैं। उन्हें दवा देने से लेकर ड्रेसिंग तक करती हैं। आईसीयू-वेंटिलेटर के मरीजों की सेवा में नर्सें 24 घंटे जुटी रहती हैं। आपकी मेहनत से ही विभाग आगे बढ़ रहा है।