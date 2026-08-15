बच्चा चोरी गैंग की सरगना निकली नर्स; संभल से दिल्ली तक फैले तार, ऐसे हुआ खुलासा

संभल की असमोली पुलिस ने उर्स मेले से बच्चों का अपहरण कर दिल्ली में बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। नर्स समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चार-चार साल के दो बच्चों को बरामद किया गया। पुलिस ने 80 किमी तक सीसीटीवी खंगालकर गिरोह का नेटवर्क पकड़ा। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

संभल की असमोली थाना पुलिस ने गांव ओबरी के उर्स मेले से बच्चों का अपहरण कर दिल्ली में बेचने वाले गिरोह का शुक्रवार को खुलासा किया है। दिल्ली की एक आईवीएफ क्लीनिक में नर्स बताई जा रही महिला सरगना समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर दो चार वर्षीय बच्चों को बरामद किया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने करीब 80 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज खंगाली। जांच में बाइक और कार की गतिविधियों के जरिए गिरोह का नेटवर्क संभल से मुरादाबाद होते हुए दिल्ली तक जुड़ा मिला। गिरफ्तार किये गए आरोपियों में तीन महिलाएं हैं। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

IVF क्लीनिक की नर्स निकली मास्टरमाइंड पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शुक्रवार को बहजोई कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि ओबरी निवासी सलमान का चार वर्षीय बेटा उवेश 5 अगस्त को मेले से लापता हो गया था। जांच में सामने आया कि रिश्ते के मामा सलमान उर्फ सुल्तान और मामी साजिया ने पैसों के लालच में उसका अपहरण कराया था। दोनों रामपुर के ऊधमपुरा गांव के रहने वाले हैं। आरोप है कि उवेश को दिल्ली ले जाकर आईवीएफ क्लीनिक में काम करने वाली नर्स कोमल और वंदना जैन को 2.40 लाख रुपये में सौंप दिया था। दोनों महिलाओं पर बच्चे को आगे बेचने के लिए खरीदार तलाशने का आरोप है।

दिल्ली तक फैले गैंग के तार शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली की बच्चा चोरी मामले में आरोपी जनपद से बाहर जाने की तैयारी में हैं। जिस पर पुलिस ने संभल के ग्राम मनौट चौधरपुर रोड से ग्राम निबोला की तरफ जाने वाली सड़क से फरीद निवासी असरफपुर, थाना ऐचौड़ा कंबोह, फैसल निवासी सादात, थाना कुंदरकी, मुरादाबाद, शमशाद निवासी पाकबड़ा, मुरादाबाद, कोमल निवासी शिव विहार, दिल्ली, वंदना जैन निवासी अशोक नगर, नंदनगरी, दिल्ली और गुड्डी निवासी शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सलमान उर्फ सुल्तान और उसकी पत्नी साजिया समेत गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

दूसरे बच्चे के अपहरण के बाद खुली पोल नौ अगस्त को ओबरी मेले से ही हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के वराही गांव निवासी नाजिर हुसैन का चार वर्षीय बेटा सुलेमान भी लापता हो गया। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बाइक की गतिविधियां मिलने पर पुलिस ने उसका पीछा किया। फुटेज खंगालने के बाद मुरादाबाद में एक कार से कड़ी जुड़ी और जांच दिल्ली तक पहुंच गई। इस बीच पुलिस के आरोपी फरीद के असरफपुर स्थित घर पहुंचने की जानकारी गिरोह को हो गई। पुलिस के पीछे लगने की भनक लगते ही आरोपी घबरा गए और अगले दिन सुलेमान को ओबरी मेले के बाहर छोड़कर फरार हो गए।

पुलिस ने जेजे एक्ट में भी की कार्रवाई असमोली थाने में मुकदमा अपराध संख्या 185/2026 के तहत धारा बीएनएस तथा जेजे एक्ट की धारा 80 और 81 में कार्रवाई की गई है। एसपी ने थाना असमोली, एसओजी और सर्विलांस टीम की भूमिका की सराहना करते हुए तीनों टीमों के सदस्यों को 10-10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक सुधीर पंवार, उपनिरीक्षक रोहित मलिक, सर्विलांस प्रभारी मोहित चौधरी, एसओजी प्रभारी मनोज वर्मा समेत पुलिसकर्मी शामिल रहे।