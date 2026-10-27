ननद ने गर्भवती भाभी की हत्या कराई; 3 लाख की सुपारी दी, रकम कम पड़ी तो गहने गिरवी रखे

देवरिया के रुद्रपुर सीएचसी में पांच माह की गर्भवती गुड़िया की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस के मुताबिक, ननद पूर्णिमा ने तीन लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराने की बात कबूली है। प्रेम संबंध उजागर होने के डर से साजिश रची गई। पुलिस सुपारी किलरों की तलाश कर रही है।

रुद्रपुर (देवरिया) हिन्दुस्तान टीम: जिले के रुद्रपुर सीएचसी परिसर में शनिवार की रात सरकारी आवास में गर्भवती की हत्या में सोमवार को नया मोड़ आ गया। गर्भवती महिला की हत्या ननद व परिवार के लोगों ने तीन लाख रुपये की सुपारी देकर कराई थी। ननद ने पूछताछ में पूरा राज उगल दिया है। अब पुलिस सुपारी किलर की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस पूरी घटना का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। मंगलवार को घटना का पुलिस पर्दाफाश कर देगी।

गोरखपुर जिले के सहजनवां थाना क्षेत्र के ग्राम चांदबाड़ी निवासी गुड़िया(28) पत्नी चमनलाल कुछ माह से सीएचसी रुद्रपुर में स्टॉफ नर्स के पद पर तैनात अपनी ननद पूर्णिमा विश्वकर्मा के समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर के तीसरे मंजिल पर स्थित सरकारी आवास में रह रही थी। शनिवार की रात गला दबाकर व सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। मामले में मृतका की मां लालती देवी की तहरीर पर पुलिस ने पति चमन लाल, सास उर्मिला देवी, ननद पूर्णिमा, जेठ अभिमन्यु, जेठानी बनदेवी पत्नी अभिमन्यु के विरुद्ध दहेज हत्या का केस दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई।

हत्या के लिए सुपारी किलर को तीन लाख दिए पुलिस ने मामले में ननद, पति समेत कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की माने तो ननद ने पूछताछ में पूरा राज उगल दिया है। गुड़िया को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी किलर की तलाश की गई और तीन लाख रुपये की सुपारी में गुड़िया की हत्या कराई गई। राज उगलने के बाद पुलिस अब सुपारी किलरों की तलाश कर रही है।

घटना के पहले बेचैन से नजर आई स्टाफ नर्स घटना को अंजाम रात को देना था, इसकी पूरी योजना दिन में ही तैयार कर ली गई थी। रात को जब स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी तो रात को तीन बार वह अस्पताल की छत पर गई और अपने कमरे की तरफ देखती और लौट आती। घटना होने के बाद जब वह अपने कमरे पर पहुंची तो शोर की। इसके बाद आसपास के लोग पहुंचे। लोग उससे तत्काल यूपी 112 पर सूचना देने के लिए कहने लगे। लेकिन वह फोन तक नहीं मिला रही थी। बाद में लोगों ने खुद उसके नंबर से ही फोन डायल किया और पुलिस को सूचना देने की बात कही।