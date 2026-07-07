नर्स की आखों में खटकने लगा था RTI एक्टिविस्ट, रच दी खौफनाक साजिश; 50 हजार में कराया मर्डर

आरटीआई एक्टिविस्ट मनोज शुक्ला नर्स जया की आंखों में खटकने लगा था। जया का कहना है कि वह झूठी शिकायतें करता था। झूठी शिकायतों की वजह से वह तंग आ गई थी। उसने मनोज को रास्ते से हटाने की ठान ली। सुपारी दी और 50 हजार रुपए में कत्ल करा दिया। पुलिस ने नर्स और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक नर्स की आंखों में आईटीआई एक्टिविस्ट खटकने लगा था। नर्स को लगता था कि आईजीआरएस (IGRS) पर झूठी शिकायतें करके एक्टिविस्ट ने उसकी जिंदगी हराम कर दी है। तंग आकर उसने भाड़े के हत्यारों से आरटीआई एक्टिविस्ट मनोज शुक्ल की हत्या करवा दी। इसके लिए उसने उन्हें 50 हजार रुपये दिये थे। आरोप है कि वह अस्पताल और नर्स के खिलाफ झूठी शिकायत करता था। पुलिस ने साजिशकर्ता नर्स समेत दोनों हत्या के शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीतापुर के महमूदाबाद के शहजानी वार्ड स्थित हनुमत कृपा ब्वायज हॉस्टल के संचालक और आरटीआई एक्टिविस्ट मनोज शुक्ल (उम्र 52 साल) की शुक्रवार को डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई थी। उनका शव बरदही बाजार में सड़क किनारे बाग में मिला था। पास में ही मनोज की बाइक भी पड़ी मिली थी। मनोज की पत्नी वंदना शुक्ला की तहरीर पर बाराबंकी के फतेहपुर स्थित निजी अस्पताल के दो डॉक्टर समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने बताया कि पुलिस ने नामजद समेत कुछ संदिग्धों से पूछताछ की। नामजद आरोपी बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला निवासी जय देवी उर्फ जया से सख्ती से पूछताछ की।

वॉइस मैसेज से खुला राज इस बीच जया के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज पुलिस के हाथ लगा। जिसमें कहा जा रहा है कि काम हो गया, शेष पैसा भेज दो। शक गहराने पर पुलिस ने सीडीआर निकाला तो सामने आया कि जिस नंबर से जया को वॉइस मैसेज आया है कुछ दिन से उस नंबर पर कई बार बात हुई है। इसके बाद पुलिस ने जया को उसके गांव मोहम्मदपुर खाला से गिरफ्तार कर लिया। सर्विलांस टीम की मदद से फतेहपुर मार्ग के निकट रमुआपुर के पास से बाइक से आ रहे बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला के खड़ेहरा के राजू अंसारी और विनोद वर्मा को भी पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिस ने राजू और विनोद को जया के सामने बिठाकर पूछताछ की। पहले तो तीनों एक- दूसरे को जानने से इंकार करते रहे लेकिन जब सख्ती से हुई पूछताछ हुई तो जया टूट गई।

झूठी शिकायतों से परेशान हो गई थी उसने बताया कि मनोज शुक्ला उसके खिलाफ झूठी आईजीआरएस डालता था। जिससे वह परेशान हो गई थी। मनोज को रास्ते से हटाने के लिए उसने राजू अंसारी और विनोद वर्मा से संपर्क किया। उन्हें मनोज की हत्या के लिए 50 हजार रुपये की सुपारी दी। जिसमें से 30 हजार रुपये उन्हें एडवांस दे दिये थे। 20 हजार रुपये काम होने के बाद देने की बात कही। मनोज की पासपोर्ट साइज फोटो और उसकी लोकेशन दे दी। शुक्रवार को मनोज बाइक से हॉस्टल से घर लौट रहे थे इस बीच रास्ते में घात लगाए बैठे राजू अंसारी और विनोद वर्मा ने बहाने से उसे रोक लिया।