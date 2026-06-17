यूपी: 4 साल में 30% बढ़ गई शराब पीने वाले किशोरों-युवाओं की तादात, शौकीनों में महिलाएं भी

यूपी में शराब पीने वालों की तादात बढ़ी है। चार साल में करीब 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। शराब के शौकीनों में किशोर और महिलाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-छह के ताजा आंकड़ें बेहद चौंकाने वाले हैं। ड्राई स्टेट बिहार में भी शराब पीने वाले किशोर-युवा बढ़े हैं।

उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों की तादाद बढ़ रही है। चिंता की बात यह की इसमें किशोर भी शामिल हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-छह (एनएफएचएस-6) के ताजा आंकड़ें बेहद चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों की मानें तो 18.5 प्रतिशत किशोर-युवाओं को शराब की लत लग चुकी है। जबकि एनएफएचएस-5 में यही आंकड़ा 14.5 प्रतिशत था। यानी चार साल में शराब पीने वाले किशोर-युवाओं की संख्या में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यूपी के साथ ही बिहार और उत्तराखंड के युवाओं में भी शराब का क्रेज बढ़ा है। यूपी में शराब पीने वालों में महिलाओं भी हैं। हालांकि उनका औसत अभी सिर्फ 0.3 फीसदी है।

ड्राई स्टेट बिहार में भी शराब पीने वाले किशोर-युवा बढ़े हैं। यहां बीते 10 वर्षों से शराब की बिक्री पर रोक है। एनएफएचएस-6 के मुताबिक बिहार में 16.5 प्रतिशत किशोर-युवा शराब पीते हैं, जबकि एनएफएचएस-5 में यह आंकड़ा 15.4 प्रतिशत था। मामूली बदलाव के बावजूद बिहार में समस्या गम्भीर बनी हुई है। झारखंड में हालात और भी चिंताजनक हैं। झारखंड 33.6 प्रतिशत किशोर-युवाओं में शराब पीने की प्रवृत्ति है। झारखंड में शहर से अधिक ग्रामीण इलाकों में शराब का सेवन हो रहा है। उत्तराखंड में यह आंकड़ा 27.2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय औसत पुरुषों में करीब 18.9 प्रतिशत बताया गया है।

वर्ष 2023 से 2024 तक हुआ सर्वे स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में एनएफएचएस-6 के आंकड़े जारी किए हैं। यह सर्वे दो चरणों में हुआ था। सर्वे 28 मई 2023 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक चला। सर्वे के दौरान छह लाख 79 हजार 238 परिवारों से जानकारी ली गई। इनमें 7 लाख 16 हजार 397 महिलाएं और एक लाख 977 पुरुष शामिल हुए।

चार साल में शराब बिक्री में 500 करोड़ की बढ़ोतरी गोरखपुर में पिछले चार साल में शराब की बिक्री में जमकर बढ़ोतरी हुई है।