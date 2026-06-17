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यूपी: 4 साल में 30% बढ़ गई शराब पीने वाले किशोरों-युवाओं की तादात, शौकीनों में महिलाएं भी

Ajay Singh मनीष मिश्र, गोरखपुर
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यूपी में शराब पीने वालों की तादात बढ़ी है। चार साल में करीब 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। शराब के शौकीनों में किशोर और महिलाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-छह के ताजा आंकड़ें बेहद चौंकाने वाले हैं। ड्राई स्टेट बिहार में भी शराब पीने वाले किशोर-युवा बढ़े हैं। 

यूपी: 4 साल में 30% बढ़ गई शराब पीने वाले किशोरों-युवाओं की तादात, शौकीनों में महिलाएं भी

उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों की तादाद बढ़ रही है। चिंता की बात यह की इसमें किशोर भी शामिल हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-छह (एनएफएचएस-6) के ताजा आंकड़ें बेहद चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों की मानें तो 18.5 प्रतिशत किशोर-युवाओं को शराब की लत लग चुकी है। जबकि एनएफएचएस-5 में यही आंकड़ा 14.5 प्रतिशत था। यानी चार साल में शराब पीने वाले किशोर-युवाओं की संख्या में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यूपी के साथ ही बिहार और उत्तराखंड के युवाओं में भी शराब का क्रेज बढ़ा है। यूपी में शराब पीने वालों में महिलाओं भी हैं। हालांकि उनका औसत अभी सिर्फ 0.3 फीसदी है।

ड्राई स्टेट बिहार में भी शराब पीने वाले किशोर-युवा बढ़े हैं। यहां बीते 10 वर्षों से शराब की बिक्री पर रोक है। एनएफएचएस-6 के मुताबिक बिहार में 16.5 प्रतिशत किशोर-युवा शराब पीते हैं, जबकि एनएफएचएस-5 में यह आंकड़ा 15.4 प्रतिशत था। मामूली बदलाव के बावजूद बिहार में समस्या गम्भीर बनी हुई है। झारखंड में हालात और भी चिंताजनक हैं। झारखंड 33.6 प्रतिशत किशोर-युवाओं में शराब पीने की प्रवृत्ति है। झारखंड में शहर से अधिक ग्रामीण इलाकों में शराब का सेवन हो रहा है। उत्तराखंड में यह आंकड़ा 27.2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय औसत पुरुषों में करीब 18.9 प्रतिशत बताया गया है।

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वर्ष 2023 से 2024 तक हुआ सर्वे

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में एनएफएचएस-6 के आंकड़े जारी किए हैं। यह सर्वे दो चरणों में हुआ था। सर्वे 28 मई 2023 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक चला। सर्वे के दौरान छह लाख 79 हजार 238 परिवारों से जानकारी ली गई। इनमें 7 लाख 16 हजार 397 महिलाएं और एक लाख 977 पुरुष शामिल हुए।

चार साल में शराब बिक्री में 500 करोड़ की बढ़ोतरी

गोरखपुर में पिछले चार साल में शराब की बिक्री में जमकर बढ़ोतरी हुई है।

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शराब पीने वालों में महिलाएं भी शामिल

महिलाओं के बीच भी शराब का चलन कुछ राज्यों में अधिक है। खासकर झारखंड में महिलाओं में शराब पीने की दर यूपी और बिहार की तुलना में कहीं अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में महिलाओं में शराब पीने का चलन यूपी-बिहार से लगभग 20 गुना ज्यादा दिखा है। झारखंड में करीब छह फीसदी महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। महिलाओं में शराब के सेवन का राष्ट्रीय औसत भी 1.1 फीसदी है। वहीं, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में महिलाएं राष्ट्रीय औसत से 60 फीसदी कम पी रहीं हैं। उत्तर प्रदेश में अभी उनकी संख्या एक प्रतिशत से भी कम है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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