Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsnumber diesel-powered vehicles decrease Uttar Pradesh due to pollution Yogi government making plan
यूपी में कम होंगी डीजल से चलने वाली गाड़ियां, योगी सरकार बना रही प्लान

यूपी में कम होंगी डीजल से चलने वाली गाड़ियां, योगी सरकार बना रही प्लान

संक्षेप:

सार्वजनिक यातायात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों में उनकी संख्या घटेगी, जो डीजल से चलते हैं। प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है कि सार्वजनिक यातायात के वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

Dec 08, 2025 07:32 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में सार्वजनिक यातायात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों में उनकी संख्या घटेगी, जो डीजल से चलते हैं। प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है कि सार्वजनिक यातायात के वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य तक प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के सार्वजनिक यातायात को इलेक्ट्रिक मोड में ले जाने की योजना का लक्ष्य रखा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यातायात की वजह से बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार अब इस बेड़े में डीजल वाहनों की संख्या में कमी करना चाहती है। फिलहाल, ज्यादातर सार्वजनिक वाहन डीजल से चलते हैं। जानकारों के मुताबिक प्रदेश सरकार केंद्र के सहयोग से इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा बढ़ाएगी। अभी प्रदेश में तकरीबन 800 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही हैं। शहरी निकायों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूपी इलेक्ट्रिक बसों के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मेन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया (फेम) और पीएम ई-बस आदि योजनाओं के तहत मांग प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजेगा। सूत्र बताते हैं कि वर्ष 2030 तक यूपी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 8 हजार तक पहुंचाने की रखी गई है। इसमें पीएम ई-बस सेवा से 2700 बसें हो सकती हैं।

यूपी सरकार न केवल सड़क परिवहन बल्कि मेट्रो सेवाओं में भी इजाफा करेगी। इससे लोगों को यातायात में आसानी और सुविधा तो होगी ही, प्रदूषण भी कम होगा। इसके अलावा सार्वजनिक यातायात पर खर्च का लाभ प्रदेश सरकार को मिलेगा और लोगों का अपना खर्च भी बचेगा।

निजी वाहनों में भी इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दे रही सरकार

सार्वजनिक वाहनों के अलावा निजी वाहनों में भी इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दिए जाने की योजना है। सरकार फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दे रही है। दो पहिया वाहनों के लिए पांच हजार रुपये जबकि चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। रोड टैक्स और पंजीकरण पर भी छूट दी जा रही है। बसों आदि के लिए तकरीबन 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दिए जाने की योजना है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Yogi Sarkar CM Yogi Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |