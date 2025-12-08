यूपी में कम होंगी डीजल से चलने वाली गाड़ियां, योगी सरकार बना रही प्लान

संक्षेप: सार्वजनिक यातायात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों में उनकी संख्या घटेगी, जो डीजल से चलते हैं। प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है कि सार्वजनिक यातायात के वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

यूपी में सार्वजनिक यातायात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों में उनकी संख्या घटेगी, जो डीजल से चलते हैं। प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है कि सार्वजनिक यातायात के वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य तक प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के सार्वजनिक यातायात को इलेक्ट्रिक मोड में ले जाने की योजना का लक्ष्य रखा है।

यातायात की वजह से बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार अब इस बेड़े में डीजल वाहनों की संख्या में कमी करना चाहती है। फिलहाल, ज्यादातर सार्वजनिक वाहन डीजल से चलते हैं। जानकारों के मुताबिक प्रदेश सरकार केंद्र के सहयोग से इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा बढ़ाएगी। अभी प्रदेश में तकरीबन 800 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही हैं। शहरी निकायों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूपी इलेक्ट्रिक बसों के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मेन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया (फेम) और पीएम ई-बस आदि योजनाओं के तहत मांग प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजेगा। सूत्र बताते हैं कि वर्ष 2030 तक यूपी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 8 हजार तक पहुंचाने की रखी गई है। इसमें पीएम ई-बस सेवा से 2700 बसें हो सकती हैं।

यूपी सरकार न केवल सड़क परिवहन बल्कि मेट्रो सेवाओं में भी इजाफा करेगी। इससे लोगों को यातायात में आसानी और सुविधा तो होगी ही, प्रदूषण भी कम होगा। इसके अलावा सार्वजनिक यातायात पर खर्च का लाभ प्रदेश सरकार को मिलेगा और लोगों का अपना खर्च भी बचेगा।