बाराती की न्यूड फोटो खींचने पर बवाल, अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा दूल्हे का भाई

संक्षेप: अलीगढ़ में बाराती की न्यूड फोटो खींचने पर बवाल हो गया। इसके बाद लड़की और लड़के वालों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों से शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ा कि दूल्हे के चचेरे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

यूपी के अलीगढ़ में बाराती की न्यूड फोटो खींचने पर बवाल हो गया। इसके बाद लड़की और लड़के वालों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों से शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ा कि दूल्हे के चचेरे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। जबकि दूल्हे का भाई को अधमरा कर दिया गया, जो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि सभी आरोपी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या में दर्ज मुकदमे को हत्या की धारा में तरमीम कर दिया है।

मामला 14 नवंबर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अतरौली के गांव जगतपुर निवासी रणजीत सिंह की बेटी निशा की शादी आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र के सीतानगर रामबाग निवासी ओमवीर के बेटे राहुल से हुई है। शुक्रवार की रात लक्ष्मी फार्म हाउस में बरात आई थी तभी घरातियों ने एक बराती को नग्न कर उसका फोटो खींचा। रुपये भी छीन लिए। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने बरातियों को लाठी-डंडों व बेल्टों से बेरहमी से पीटा। इसमें दूल्हे के चचेरे भाई आगरा निवासी विनय उर्फ छोटू की मौत हो गई थी। जबकि 10 से अधिक लोग हुए। इसमें दूल्हे के भाई योगेंद्र की हालत नाजुक है।