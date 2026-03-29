Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी के इस जिले में मिली युवक की न्यूड डेडबॉडी, बाईं आंख गायब; बेरहमी से कत्ल

Mar 29, 2026 12:07 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
share

पुलिया के नीचे गेंहू के खेत में सुबह छह बजे टहलने निकले ग्रामीणों ने नग्न हालात में एक युवक का शव देखा। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। किसी ने इसकी सूचना पीआरवी 112 को दी। मौके पर पहुंची PRV टीम ने सुरौली पुलिस को सूचित किया।

यूपी के इस जिले में मिली युवक की न्यूड डेडबॉडी, बाईं आंख गायब; बेरहमी से कत्ल

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के पैकौली भटजमुआंव मार्ग पर रविवार की सुबह एक पुलिया के नीचे युवक का मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर गंभीर चोट थे। युवक की बाई आंख गायब थी और चेहरे शरीर कई चोट के निशान थे। युवक के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। पूर्ण रूप से नग्न हालत में युवक का शव पीठ के बल पड़ा था। यवक बाएं हाथ पर रवि एच नाम का टैटू गुदा हुआ है। उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी: छोटे उद्योगों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, खुद प्रमाण पत्र देना पर्याप्त

सुरौली थाना क्षेत्र के पैकौली सिसवां पाण्डेय मार्ग से जाने वाले खड़ंजा रोड पर एक पुलिया के नीचे गेंहू के खेत में सुबह छह बजे टहलने निकले ग्रामीणओं ने नग्न हालात में एक युवक का शव देखा। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

किसी ने इसकी सूचना पीआरवी 112 को दी। मौके पर पहुंची पीआरवी टीम ने सुरौली पुलिस को सूचित किया। सूचना पर सुरौली प्रभारी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार मौर्य मय फोर्स मौके पर पहुंचे। शव पीठ के पड़ा था। शव किसी युवक का था जिसकी उम्र लगभग 30 - 32 साल बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:स्मार्ट प्रीपेड मीटर के निगेटिव बैलेंस पर सबसे बड़ा ऐक्शन, 5 लाख कनेक्शन काटे

युवक के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। युवक की बाईं आंख गायब थी। युवक के दाहिने हाथ पर रवि एच नाम का टैटू भी गुदा हुआ था। शव मिलने की सूचना पर आसपास के दर्जनों गांव के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस ने भीड़ से शव की पहचान कराने की कोशिश की लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

ये भी पढ़ें:निवेश के नियमों के उल्लंघन पर योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, 4 औद्योगिक भूखंड निरस्त
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |